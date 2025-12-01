नवऱ्या-नवरीची बुलेटवरून एंट्री अन् सुनेला हळद लावणाऱ्या कूल सासूबाईं; पाहा बांदेकरांच्या हळदीचे Inside Photos

'दार उघड बये दार उघड' असं म्हणत प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेले लोकप्रिय अभिनेते आदेश बांदेकर संपूर्ण महाराष्ट्राचे भावोजी आहेत. मात्र सध्या संपूर्ण बांदेकर कुटुंब प्रचंड व्यग्र आहे. कारण उद्या २ डिसेंबर रोजी आदेश आणि सुचित्रा बांदेकर यांच्या एकुलत्या एक मुलाचं लग्न आहे. सोहम बांदेकर हा लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री पूजा बिरारी हिच्यासोबत लग्नगाठ बांधणार आहे. नुकताच पूजा आणि सोहम यांचा हळदी समारंभ पार पडला. या समारंभाचे काही फोटो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत. या सोहळ्याला सगळ्यांनी दणकून मजा केलीये हे या फोटोंमध्ये स्पष्ट दिसतंय. .सोहम आणि पूजा यांच्या नात्याबद्दल काही महिन्यांपासून जोरदार चर्चा होत्या. मात्र पूजा बांदेकरांच्या घरी गणपतीच्या आरतीसाठी गेल्यानंतर तर या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला. सोहम आणि पूजा लवकरच लग्न करणार असल्याचं सांगण्यात आलं. आता अखेर ते दोघे लग्नबंधनात अडकणार आहेत. काल म्हणजेच ३० नोव्हेंबर रोजी पूजाच्या हातावर सोहमच्या नावाची मेहेंदी रंगली. आता त्यांच्या हळदी समारंभाचे फोटो समोर आलेत. एका रिसॉर्टमध्ये हे लग्न आहे. तिथेच त्यांचे पाहुणेही हळदीच्या रंगात रंगले असल्याचं दिसतंय. .हळदीसाठी पूजाने खास लूक केला होता. या फोटोंमध्ये नवरा- नवरीची बुलेटवरून एंट्री झाल्याचं दिसतंय. तर एका फोटोमध्ये सुचित्रा या आपल्या सुनेला हळद लावताना दिसतायत. दुसऱ्या फोटोत सोहम आणि पूजा दोघेही बांदेकरच्या श्वानासोबत दिसत आहेत. सगळेच या फोटोंमध्ये मजा करताना दिसतायत. या समारंभाचा आनंद सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहताना दिसतोय. .आतातरी अर्ध्यातून शो सोडू... रितेश देशमुख 'बीबीमराठी६' चं होस्ट करणार समजताच नेटकऱ्यांनी दिले सल्ले; आठवण करून देत म्हणाले- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.