Premier

आंतरपाट काढताच एकमेकांना पाहून हसत सुटले सोहम आणि पूजा; बांदेकरांच्या सुनेची साडीही ठरतेय चर्चेचा विषय

SOHAM BANDEKAR AND POOJA BIRARI WEDDING : लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री पूजा बिरारी आणि अभिनेता सोहम बांदेकर यांच्या लग्नाच्या व्हिडिओची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे.
SOHAM AND POOJA BIRARI WEDDING

SOHAM AND POOJA BIRARI WEDDING

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

'वेड लागलं प्रेमाचं' मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री पूजा बिरारी आणि अभिनेते आदेश बांदेकर व अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकर यांच्या लग्नाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून या लग्नाची चाहते वाट पाहत होते. आता अखेर ते दोघे लग्नबंधनात अडकले आहेत. त्यांच्या डोक्यावर अक्षता पडल्या आहेत. सोहम आणि पूजाच्या लग्नाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. वर वधूचे लूकदेखील सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. मात्र पूजाच्या लूकवर चाहते नाराज असल्याचं दिसतंय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
marathi actor
Entertainment news
Adesh bandekar
marathi entertainment
Suchitra Bandekar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com