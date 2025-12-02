आंतरपाट काढताच एकमेकांना पाहून हसत सुटले सोहम आणि पूजा; बांदेकरांच्या सुनेची साडीही ठरतेय चर्चेचा विषय

'वेड लागलं प्रेमाचं' मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री पूजा बिरारी आणि अभिनेते आदेश बांदेकर व अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकर यांच्या लग्नाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून या लग्नाची चाहते वाट पाहत होते. आता अखेर ते दोघे लग्नबंधनात अडकले आहेत. त्यांच्या डोक्यावर अक्षता पडल्या आहेत. सोहम आणि पूजाच्या लग्नाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. वर वधूचे लूकदेखील सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. मात्र पूजाच्या लूकवर चाहते नाराज असल्याचं दिसतंय. .पूजाने 'स्वाभिमान' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. तिच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. तर सोहमने 'नवे लक्ष्य' मध्ये भूमिका साकारली होती. त्या दोघांचं लग्न होतंय यावर आधी चाहत्यांचा विश्वास बसेनासा झाला होता. मात्र अखेर आता त्यांचा विवाह मोठ्या थाटात पार पडलाय. बांदेकरांनी मुंबई- पुण्याला नाही तर लग्नासाठी लोणावळ्याला पसंती दिली. आज अखेर बांदेकरांच्या घरी सून आली. पूजा आणि सोहम यांच्या एंट्रीचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. यात सगळ्यात आधी सोहम चालत मंडपात येतोय. तर त्यानंतर पूजाची एंट्री होते. ती पायऱ्या उतरून छान चालत लग्नमंडपात येतेय. .यासोबतच त्यांचा एक लग्न लागल्यानंतरचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात आंतरपाट काढल्यानंतर सोहम आणि पूजा एकमेकांकडे पाहून हसत सुटतात. थोड्या वेळानंतर ते एकमेकांना हार घालतात. त्यानंतर पुन्हा एकदा झालं लग्न म्हणून एकमेकांना टाळ्या देतात. त्यांचं लग्नमंडपातलं हे वागणं अनेकांना खटकलं आहे. मात्र ते दोघे त्यांचा तो खास क्षण एन्जॉय करताना दिसले. तर पूजेची साडीदेखील चर्चेचा विषय बनलीये. मालिकेतल्या लग्नात इतक्या भारी साड्या नेसणारी पूजा स्वतःच्या लग्नात मात्र अगदी साध्या साडीत दिसल्याने चाहत्यांचा हिरमोड झालाय. तिने लग्नात फिकट गुलाबी रंगाची साडी नेसली होती. तिच्या साडीवर डिझाइनदेखील होती. भरजरी वर्क केलेला ब्लॉउज तिने घातलेला. मात्र ही साधी साडी पाहून पूजाचे चाहते नाराज झालेत. .सोहम आणि पूजाचे लग्नाचे व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहेत. बांदेकर कुटुंब आता सुनेचं कसं स्वागत करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. .कलाचा निरोप अद्वैतपर्यंत पोहोचणार... 'लक्ष्मीच्या पावलांनी'मध्ये शेवटी काय घडणार? 'या' दिवशी प्रदर्शित होणार अंतिम भाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.