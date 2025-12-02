Premier

लेकाच्या संगीत सोहळ्याला आदेश भाऊजींचा त्यांच्या होममिनिस्टरबरोबर धमाल डान्स

Soham Bandekar & Pooja Birari Sangeet Ceremony : आदेश आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा लेक सोहम लग्नबंधनात अडकतोय. त्याचा संगीत सोहळा नुकताच थाटात पार पडला. सोशल मीडियावर त्यांचा डान्स व्हायरल झाला आहे.
Soham Bandekar &amp; Pooja Birari Sangeet Ceremony

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत लगीनघाई सुरु झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत अनेक मराठी सेलिब्रिटी जोड्या लग्नबंधनात अडकल्या. आता होममिनिस्टर फेम आदेश बांदेकर यांचा लेक सोहमही लग्न करतोय. सोहम आणि अभिनेत्री पूजा बिरारी यांचा संगीतसोहळा नुकताच पार पडला.

