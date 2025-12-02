लेकाच्या संगीत सोहळ्याला आदेश भाऊजींचा त्यांच्या होममिनिस्टरबरोबर धमाल डान्स

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत लगीनघाई सुरु झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत अनेक मराठी सेलिब्रिटी जोड्या लग्नबंधनात अडकल्या. आता होममिनिस्टर फेम आदेश बांदेकर यांचा लेक सोहमही लग्न करतोय. सोहम आणि अभिनेत्री पूजा बिरारी यांचा संगीतसोहळा नुकताच पार पडला. .सोहम आणि पूजा यांच्या कुटूंब आणि मित्रपरिवाराने एकत्र येत हळदीला धमाल केली. त्याच संध्याकाळी त्यांचा संगीतसोहळाही थाटात पार पडला. या सोहळ्याला दोन्ही कुटूंबांनी एकत्र धमाल डान्स केला. .सोशल मीडियावर आदेश आणि सुचित्रा बांदेकर यांच्या डान्सचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. या दोघांनी मेरे मेहबूब मेरे सनम या शाहरुखच्या गाजलेल्या गाण्यावर डान्स केला. सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचं खूप कौतुक होतंय. पूजा-बिरारीच्या आई-वडिलांनीही डान्स केला. .सोहम आणि पूजाने मुझसे शादी करोगी या गाण्यावर डान्स केला. तर पूजाने सून साथिया या डान्स केला होता.त्या दोघांनी संगीत सोहळ्यासाठी पांढऱ्या रंगाचे आऊटफिट घातले होते. पूजाने पांढऱ्या रंगाची साडी नेसली होती जी वेगळ्या प्रकारे नेसविण्यात आली होती. सोशल मीडियावर तिचा हा लूक अनेकांना आवडला आहे. .सोहम आणि पूजा यांचं आज 2 डिसेंबरला लग्न असल्याची चर्चा आहे. एका रिसॉर्टमध्ये हे लग्न आयोजित करण्यात आलं आहे. या लग्नाला मराठी सिनेविश्वातील अनेक लोक उपस्थित राहणार आहेत. .बापरे! सूरजच्या लग्नानंतर जान्हवी किल्लेकर थेट रुग्णालयात? फोटो शेअर करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.