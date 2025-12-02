मुंबई- पुणे नाही तर 'या' ठिकाणी सुरू आहे सोहम बांदेकर आणि पूजा बिरारीचा विवाहसोहळा; पाहुणे कोण कोण आले पाहिलंत का?

मराठमोळ्या अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचे भावोजी असलेले आदेश बांदेकर यांचा मुलगा अभिनेता सोहम बांदेकर आज २ डिसेंबर रोजी लग्नबंधनात अडकणार आहे. तो मालिका विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री पूजा बिरारी हिच्यासोबत लग्नगाठ बांधणार आहे. पूजाच्या मेहंदी सोहळ्याचे फोटो सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले होते. सोबतच सोहम आणि पूजाच्या हळदीचे आणि संगीतचे फोटोही प्रेक्षकांना प्रचंड आवडले. सोमवारी त्यांचा हळदी समारंभ अगदी दणक्यात साजरा झाला. त्यांच्या हळदी समारंभाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. मात्र हे लग्न कुठे आहे तुम्हाला ठाऊक आहे का? .कुठे आहे लग्न?सोहम आणि पूजा यांच्या लग्नाची गेल्या काही महिन्यांपासून सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होती. मात्र पूजाने बांदेकरांच्या गणेशोत्सवाला हजेरी लावली आणि या चर्चा खऱ्या ठरल्या. आता अखेर ते दोघे लग्न करत आहेत. मात्र या लग्नासाठी बांदेकरांनी मुंबई किंवा पुणे निवडलेलं नाही. तर हे लग्न लोणावळ्यात पार पडतंय. इथल्या एका रिसॉर्टमध्ये हे लग्न होतंय. या लग्नासाठी मनोरंजन विश्वातील बरेच कलाकार लोणावळ्यात पोहोचले आहेत..लग्नाला कुणाकुणाची हजेरी?सोहमच्या लग्नातील इनसाइड व्हिडीओमध्ये नेटकऱ्यांना सचित पाटील, अभिजीत केळकर, ऋजुता देशमुख, अजित परब, सुमीत राघवन, दिपाली विचारे, सानिका बनारसवाले, सुकन्या मोने असे अनेक कलाकार दिसत आहेत. लग्नाला आलेल्या सगळ्या पाहुण्यांचं आदेश व सुचित्रा बांदेकर मोठ्या आपुलकीने स्वागत करत आहेत. काहींनी त्यांच्या हळदीला हजेरी लावलीये तर काही त्यांच्या लग्नाला येणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. सोहम सध्या ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ आणि ‘ठरलं तर मग’ या दोन मालिकांचा निर्माता म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहे. या दोन्ही मालिकांमधील काही कलाकार सोहमच्या लग्नाला येतील असं म्हटलं जातंय. तर पूजा बिरारी सध्या ‘येड लागलं प्रेमाचं’ या मालिकेत मुख्य भूमिका साकारत आहे. त्यामुळे या मालिकेची टिमदेखील लग्नाला आली तर आश्चर्य वाटायला नको. .ते दुःख पचवणं फार अवघड गेलं... अश्विनी एकबोटे यांच्या निधनानंतर शरद पोंक्षेंना बसलेला धक्का; कोणालाही दिसणार नाही अशा ठिकाणी जाऊन... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.