प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं! सोहमची पूजाच्या फोटोंवर खास कमेंट, व्यक्त केलं मनातलं प्रेम

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री पूजा बिरारी आणि आदेश- सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा अभिनेता सोहम बांदेकर यांच्या नात्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. महाराष्ट्राचे लाडके भावोजी आदेश बांदेकर लवकरच सासरेबुवा होणार आहेत. आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम लवकरच लग्नाच्या बेडीत अडकणार असल्याचं बोललं जातंय. तो पूजाला डेट करत असल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र आता त्यांच्यातील प्रेम खुल्लमखुल्ला प्रेक्षकांना दिसू लागलंय. सोहमच्या एका कमेंटची सध्या जोरदार चर्चा आहे. .सोहम हा 'नवे लक्ष्य' मध्ये दिसला होता. त्यानंतर तो त्यांचं प्रोडक्शन हाऊस सांभाळतोय. त्यांच्या प्रोडक्शन हाउसच्या अनेक मराठी मालिका सध्या स्टार प्रवाहवर सुरू आहेत. तो निर्माता झालाय. तर पूजा 'येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेत दिसतेय. पूजा आणि सोहम एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चा आहेत. मात्र यावर अजून बांदेकरांनी अधिकृत घोषणा केलेली नाही. असं असलं तरी सोहम आणि पूजा यांचं नातं आता जगजाहीर आहे. आता सोहमने पूजाच्या फोटोंवर केलेली कमेंट सध्या चर्चेत आहे. .पूजाने सोशल मीडियावर नुकतेच तिचे दिवाळी सेलिब्रेशनचे फोटो शेअर केले होते. यावर सोहम बांदेकरने तीन हार्ट इमोजी शेअर करून कमेंट केली होती. यावर पूजाने सुद्धा लाजण्याची आणि हार्ट इमोजीचा रिप्लाय दिलाय. त्याने हार्ट इमोजी देत त्याचं प्रेम व्यक्त केलं होतं. आता तिने देखील त्याला रिप्लाय दिलाय. त्यांचं असं कमेंटमधलं प्रेम प्रेक्षकांना भावलंय. चाहते त्यांच्या लग्नाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .बांदेकरांच्या घरच्या गणपतीला देखील पूजाने हजेरी लावली होती. त्यावरून त्यांच्या नात्यावर शिक्कामोर्तब झालं होतं. पूजाने यापूर्वी झी युवावरील साजणा या मालिकेतून पदार्पण केलेलं. त्यानंतर ती स्टार प्रवाहवरील 'स्वाभिमान' या मालिकेत दिसली. त्यात तिला खूप प्रसिद्धी मिळाली होती.