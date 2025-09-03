Premier

Viral Video : बांदेकरांकडील बाप्पाच्या महाआरतीला भावी सुनेची झलक ! व्हिडीओ पाहून नेटिझन्स म्हणाले..

Pooja Birari Attends Aadesh Bandekar Ganpati Aarti : अभिनेत्री पूजा बिरारी बांदेकरांच्या घरी पार पडलेल्या बाप्पाच्या महाआरतीला हजर होती. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : अभिनेते, सूत्रसंचालक आदेश बांदेकर आणि अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर यांचा एकुलता एक मुलगा सोहमचं लग्न ठरल्याची चर्चा रंगली आहे. राजश्री मराठीने दिलेल्या वृत्तानुसार सोहम आणि अभिनेत्री पूजा बिरारी लवकरच लग्न करणार आहे. त्यातच आता पूजाचा नवीन व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Entertainment news
Adesh bandekar
marathi entertainment
Ganesh Celebration
gauri ganpati
viral video

