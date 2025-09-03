Viral Video : बांदेकरांकडील बाप्पाच्या महाआरतीला भावी सुनेची झलक ! व्हिडीओ पाहून नेटिझन्स म्हणाले..

Marathi Entertainment News : अभिनेते, सूत्रसंचालक आदेश बांदेकर आणि अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर यांचा एकुलता एक मुलगा सोहमचं लग्न ठरल्याची चर्चा रंगली आहे. राजश्री मराठीने दिलेल्या वृत्तानुसार सोहम आणि अभिनेत्री पूजा बिरारी लवकरच लग्न करणार आहे. त्यातच आता पूजाचा नवीन व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .अजून बांदेकर कुटूंबाकडून सोहम आणि पूजाच्या नात्याविषयी कोणतीही पुष्टी मिळाली नसली तरीही राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सोहमचं लवकरच लग्न होणार असल्याची हिंट सुचित्रा यांनी दिली होती. त्यातच आता व्हायरल व्हिडीओमुळे त्यांच्या लग्नाचा बार लवकरच उडणार असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. .बांदेकरांकडे अकरा दिवस गणपती विराजमान होतात. यावेळी पार पडलेल्या महाआरतीला संपूर्ण बांदेकर कुटूंब सहभागी होतं. आदेश यांनी काल सोशल मीडियावर घरातील आरतीचा व्हिडीओ शेअर केला. यावेळी पूजाही उत्साहाने सहभागी झालेली पाहायला मिळत आहे. अल्पावधीतच हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. ."पुजा बिरारी आणि सोहम ची news खरी आहे म्हणजे!","खूपच मस्त आरती, सुनबाई हसतायत गालातल्या गालात","आता लवकरात लवकर लग्न लावा" अशा कमेंट चाहत्यांनी केल्या आहेत. .पूजा सध्या येडं लागलं प्रेमाचं या मालिकेत काम करत आहेत. तर सोहम सध्या निर्माता म्हणून ठरलं तर मग आणि घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेची जबाबदारी सांभाळत आहे. नवे लक्ष्य या मालिकेत त्याने कामही केलं होतं. .Marathi Serial : 'थोडं तुझं..' नंतर फक्त 9 महिन्यात या मालिकेचं शटर बंद ! मालिकांच्या वेळेतही महत्त्वपूर्ण बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.