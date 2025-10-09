सोनाक्षी आणि झहीरनं चाहत्यांना दिली गुड न्यूज, खास व्हिडिओ केला शेअर, नेटकऱ्यांनी आनंद व्यक्त करत दिल्या शुभेच्छा

बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा नेहमीच चर्चेत असते. झहीर झक्बालसोबत लग्न केल्यानंतर तिची बरीच चर्चा रंगली होती. तिला ट्रोल देखील करण्यात आलं होतं. अशातच सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असते. ती तिचे अपडे्स चाहत्यांना नेहमीच देत असते. सोनाक्षीने सात वर्ष डेट केल्यानंतर अभिनेता झहीर इक्बालसोबत लग्न केलं. लग्नानंतर त्यांनी मुंबईत धमाकेदार पार्टी सुद्धा केली. .दरम्यान जून महिन्यात त्यांच्या लग्नाला वर्ष झालं. अशातच आता सोशल मीडियावर सोनाक्षी आणि झहीरने एक व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना गुडन्यूज दिली आहे. सोनाक्षीने तिच्या युट्यूबवर व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिलीय. ही बातमी ऐकताच चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरु केलाय. .सोशल मीडियावर नेहमीच सोनाक्षी आणि झहीर अॅक्टिव्ह असतात. लग्नानंतर ते त्यांच्या घरातील सुट्ट्यांमध्ये फिरायला गेलेले फोटो शेअर करत असतात. अशातच आता या जोडीने त्यांच्या स्वप्नातील मुंबईच्या नव्या घराची झलक दाखवली आहे. सोनाक्षीने तिच्या युट्यूब चॅनलवर त्यांच्या घराचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. .सोनाक्षीने तिच्या व्लॉगमध्ये सांगितलं की, ती आणि झहीर हे आलिशान घरात रहायला गेले. तसंच हे घर लग्नाआधीच खरेदी केलय. 'लग्नाच्या खूप आधीपासून ही प्रॉपर्टी घेतली' असल्याचं सोनाक्षी म्हणाली. तसंच घराचं इंटीरिअर आता नऊ महिन्यात पुर्ण करण्यात आलय. सध्या सोशल मीडियावर सोनाक्षीच्या आलिशान घराची चर्चा होतेय. .पुढे बोलताना सोनाक्षी म्हणाली की, 'त्यांनी लग्नाच्या 10 दिवस आधी घराची पूजा केली होती. तसंच व्हिडिओमध्ये त्यांनी स्वयंपाकघर, हॉट, बेडरुम अशा सगळ्या गोष्टी दाखवल्या. तसंच दोघांनी आपल्या आवडीप्रमाणे घराचं इंटीरिअर तयार केलेलं आहे.' दोघांच्या घराचा व्हिडिओ पाहून चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. अनेकांनी तिच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. .मलायका आरोराने अरबाजच्या लेकीला दिल्या शुभेच्छा? स्टोरी केली शेअर, नेटकरी म्हणाले...'हिला झालं तरी काय'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.