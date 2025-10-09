Premier

सोनाक्षी आणि झहीरनं चाहत्यांना दिली गुड न्यूज, खास व्हिडिओ केला शेअर, नेटकऱ्यांनी आनंद व्यक्त करत दिल्या शुभेच्छा

Sonakshi Sinha’s New House Tour Video Goes Viral: सोनाक्षी सिन्हाने तिच्या युट्यूब चॅनलवर एक खास व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमधून तिने आणि तिचा पती झहीरने चाहत्यांसोबत गुड न्यूज शेअर केलीय. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलाय.
Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा नेहमीच चर्चेत असते. झहीर झक्बालसोबत लग्न केल्यानंतर तिची बरीच चर्चा रंगली होती. तिला ट्रोल देखील करण्यात आलं होतं. अशातच सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असते. ती तिचे अपडे्स चाहत्यांना नेहमीच देत असते. सोनाक्षीने सात वर्ष डेट केल्यानंतर अभिनेता झहीर इक्बालसोबत लग्न केलं. लग्नानंतर त्यांनी मुंबईत धमाकेदार पार्टी सुद्धा केली.

