'16 महिन्यांपासून मी गरोदर?' सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंसीच्या चर्चेवर म्हणाली...'लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी मी गरोदर...'

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. सोनाक्षी नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रीय असते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. अशातच सोनाक्षी पुन्हा चर्चेत आली आहे. परंतु यावेळी तिचं चर्चेच कारण काही वेगळं आहे. सध्या सोशल मीडियावर सोनाक्षीचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. .अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाने काही महिन्यांपूर्वीच झहीर इक्बालसोबत लगगाठ बांधली, लग्रानंतर काही दिवसांतच सोनाक्षी प्रग्नेंट असल्याच्या अफवा समाजमाध्यमांवर गाजू लागल्या. तिचा आणि झहीरचा एका कार्यक्रमातील व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. झहीरच्या विनोदी वृत्तीमुळे चाहत्यांनी अंदाज लावला की, सोनाक्षी प्रेग्नेंट आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत तिने या चर्चावर स्पष्ट भूमिका घेतली. .ती म्हणाली, "मी गेल्या १६ महिन्यांपासून गरोदर असल्याचं म्हटलं जातं. लग्नानंतर मी वडिलांसोबत रुग्णालयात तपासणीसाठी गेले होते. झहीरही सोबत होता. आम्ही बाहेर आलो आणि मीडियाने आमचे फोटो घेतले. त्यानंतरपासून माझ्या गरोदरपणाच्या अफवा सुरू झाल्या. म्हणजे लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी मी गरोदर झाले, असं म्हणतात. पण मी जेव्हा खरोखर गरोदर होईन, तेव्हा ती गोष्ट लपवून ठेवणार नाही." दरम्यान मुलाखतीत सोनाक्षीने स्वत:च्या फिटनेस प्रवासाबद्दलही मनमोकळेपणाने सांगितले..दरम्यान सोनाक्षी बद्दल बोलायचं झालं तर झहीरसोबत लग्न केल्यानंतर तिच्यावर प्रचंड टिका करण्यात आली. तिने घरच्यांच्या विरोधात जाऊन एकदम साध्या पद्धतीनं रजिस्टर मॅरेज केलं. त्यानंतर तिने मोठी पार्टी केली. या पार्टीमध्ये अनेक कलाकार उपस्थित होते. सध्या सोनाक्षी आणि झहीर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात.