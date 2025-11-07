Premier

'16 महिन्यांपासून मी गरोदर?' सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंसीच्या चर्चेवर म्हणाली...'लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी मी गरोदर...'

Sonakshi Sinha Breaks Silence on Pregnancy Rumours After Marriage with Zaheer Iqbal: लग्नानंतर सोनाक्षी सिन्हाबद्दल सोशल मीडियावर प्रग्नन्सीची चर्चा रंगली होती. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सोनाक्षीने या अफवांना करारा जवाब देत खरी परिस्थिती सांगितली.
Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. सोनाक्षी नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रीय असते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. अशातच सोनाक्षी पुन्हा चर्चेत आली आहे. परंतु यावेळी तिचं चर्चेच कारण काही वेगळं आहे. सध्या सोशल मीडियावर सोनाक्षीचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

