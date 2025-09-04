Premier

“फोटो लगेच हटवा नाहीतर पब्लिकली कॉल-आऊट करेन!” सोनाक्षी सिन्हाचा नक्की कोणाला इशारा?

Sonakshi Sinha Warns Online Brands for Using Her Photos Without Permission: बॉलीवूड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाने ऑनलाइन ब्रँड्सना जोरदार इशारा दिला आहे. तिचे फोटो परवानगीशिवाय वेबसाईटवर वापरल्यामुळे ती संतापली
Sonakshi Sinha Warns Online Brands for Using Her Photos Without Permission
Sonakshi Sinha Warns Online Brands for Using Her Photos Without Permissionesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 सोनाक्षी सिन्हा ब्रँड्सवर संतापली कारण त्यांनी तिचे फोटो परवानगीशिवाय वापरले.

2 तिने थेट इशारा देत सांगितलं की फोटो हटवा नाहीतर पब्लिकली कॉल-आऊट करेन.

3 तब्बूने तिच्या पोस्टला सपोर्ट देत "सेम विचार" अशी प्रतिक्रिया दिली.

Loading content, please wait...
bollywood
bollywood celebrities
actress
bollywood actress
Sonakshi Sinha
Entertainment news
celebrities
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com