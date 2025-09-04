“फोटो लगेच हटवा नाहीतर पब्लिकली कॉल-आऊट करेन!” सोनाक्षी सिन्हाचा नक्की कोणाला इशारा?

1 सोनाक्षी सिन्हा ब्रँड्सवर संतापली कारण त्यांनी तिचे फोटो परवानगीशिवाय वापरले.2 तिने थेट इशारा देत सांगितलं की फोटो हटवा नाहीतर पब्लिकली कॉल-आऊट करेन.3 तब्बूने तिच्या पोस्टला सपोर्ट देत "सेम विचार" अशी प्रतिक्रिया दिली..‘दबंग’ चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये दमदार एन्ट्री करणारी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ही तिच्या ठसठशीत भूमिकांसाठी आणि बिनधास्त स्वभावासाठी ओळखली जाते. अलीकडेच ‘हीरामंडी’ मालिकेतून तिने प्रेक्षकांची मने जिंकली. लग्नानंतर सोशल मीडियावर ती आणखीनच सक्रिय झाली आहे, पण आता तिने ब्रँड्सवर चांगलाच निशाणा साधत थेट इशारा दिला आहे. .सोनाक्षीने इन्स्टाग्राम स्टोरीवरून संताप व्यक्त केला की, अनेक ऑनलाइन ब्रँड्सनी तिचे फोटो विनापरवानगी त्यांच्या वेबसाईटवर वापरले आहेत. 'आर्टिस्ट एखादं ड्रेसिंग किंवा दागिना घालतो तेव्हा ब्रँडला क्रेडिट दिलं जातं, पण माझे फोटो थेट तुमच्या वेबसाईटवर वापरणं? हे कितपत योग्य आहे? जरा नैतिकतेनं वागा,' असं ती म्हणाली. .एवढंच नव्हे तर तिने थेट इशारा दिला की, 'आता लगेच माझे फोटो हटवा नाहीतर मी तुम्हाला थेट पब्लिकली कॉल-आऊट करेन किंवा मग मला इनव्हॉइस पाठवण्यासाठी पत्ता द्या,' असा चिमटा काढत तिने चार हसरे इमोजी टाकले. तिच्या या पोस्टवर अभिनेत्री तब्बूनेही प्रतिक्रिया दिली 'सेम विचार, थँक्यू सोनाक्षी' ज्यावर 'मला माहीत होतं मी एकटी नाही,' असे म्हणत तिने सहमती दर्शवली..FAQs.सोनाक्षी सिन्हा नेमक्या कोणत्या कारणामुळे संतापली?ब्रँड्सनी तिचे फोटो परवानगीशिवाय वेबसाईटवर वापरल्यामुळे.. सोनाक्षीने ब्रँड्सना काय इशारा दिला?फोटो लगेच हटवा नाहीतर पब्लिकली कॉल-आऊट करेन किंवा इनव्हॉइस पाठवा..तिच्या पोस्टवर कोणत्या अभिनेत्रीने प्रतिक्रिया दिली?अभिनेत्री तब्बूने तिच्या विचारांना पाठिंबा दिला..सोनाक्षी लग्नानंतर सोशल मीडियावर किती सक्रिय आहे?लग्नानंतर ती आणखीच सक्रिय झाली असून सतत अपडेट्स शेअर करते..Ashish Kapoor: टीव्ही अभिनेता आशिष कपूरवर बलात्काराचे आरोप, पुण्यात अटक; घटनेचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.