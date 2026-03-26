'10 वर्ष सिद्धार्थ माझ्याशी बोललाच नाही' अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीने सांगितलं भांडणाचं कारण, म्हणाली..'कोणाच्या जाण्याची वाट बघू नये...'

SONALEE KULKARNI REVEALS SIDDHARTH JADHAV FIGHT STORY: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलय. तिच्या करिअरची सुरुवात 'बकुळा नामदेव घोटाळे' या सिनेमातून झाली. त्यानंतर तिने आपल्या सहज सुंदर अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. दरम्यान अशातच आता सर्वांची लाडकी आप्सरा हिने एका मुलाखतीत सिद्धार्थ जाधव आणि तिच्या भांडणाबद्दल सांगितलं आहे. .सोनाली कुलकर्णीने नुकतीच 'व्हायफळ' या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने अनेक गोष्टी शेअर केल्या. ती म्हणाली, 'मी श्रीदेवीची खूप मोठी चाहती आहे. जेव्हा त्यांचं निधन झालं, तेव्हा माझा जवळचा मित्र पुन्हा माझ्याशी बोलू लागला. ही गोष्ट खुप लोकांना माहिती आहे. बऱ्याच वेळा आम्ही हे इव्हेंट्समध्ये सुद्धा बोलोलय. पण सिद्धार्थ हा माझा पहिला सहकलाकार आणि मित्र आहे. एका शुटिंगदरम्यान उगाच फालतू कारणाने आमच्यात भांडण झालं होतं. ते त्याने दहा वर्ष जपलं. १० वर्ष आमच्यात अबोला होता.'.'परंतु श्रीदेवींचं ज्यावेळी अचानक निधन झालं, तेव्हा त्याला साक्षात्कार झाला आणि त्याने मला फोन केला. म्हणाला... जाऊदे. आपण सगळं विसरुन पुन्हा आपली मैत्री करुया. त्यानंतर मग आमची मैत्री आणखीच घट्ट झाली. परंतु या सगळ्याची जाणीव होण्यासाठी कोणाच्या तरी जायची वाट बघू नये' असं सोनाली म्हणाली. .दरम्यान सोनाली कुलकर्णी हिच्याबद्दल बोलायचं झालं तर सोनालीनं 'बकुळा नामदेव घोटाळे' या सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर तिने गाढवाचं लग्न, क्षणभर विश्रांती, अजिंठा, मितवा, नटरंग, पोश्टर गर्ल, हिकरणी या सिनेमातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. आता सोनाली आघाडीची अभिनेत्री म्हणून प्रसिद्ध आहे.