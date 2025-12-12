Premier

"माझ्याकडे घरही नव्हतं आणि डॉक्टरांनी.." सोनाली बेंद्रेने सांगितला कॅन्सरचं निदान झाल्यानंतरचा अनुभव

Sonali Bendre Cancer Journey : अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेने कॅन्सरचं निदान झाल्यानंतरचा अनुभव नुकत्याच एका मुलाखतीत शेअर केला. काय म्हणाली सोनाली जाणून घेऊया.
Sonali Bendre Cancer Journey

kimaya narayan
Marathi Entertainment News : एका सामान्य मराठी कुटूंबातून येऊन बॉलिवूडमध्ये नाव कमावणारी अभिनेत्री म्हणजे सोनाली बेंद्रे. आजही तिचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे. काही वर्षांपूर्वी तिला कॅन्सरचं निदान झालं. त्यावर तिने यशस्वीपणे मात करत पुन्हा कमबॅक केला.

