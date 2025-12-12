"माझ्याकडे घरही नव्हतं आणि डॉक्टरांनी.." सोनाली बेंद्रेने सांगितला कॅन्सरचं निदान झाल्यानंतरचा अनुभव

Marathi Entertainment News : एका सामान्य मराठी कुटूंबातून येऊन बॉलिवूडमध्ये नाव कमावणारी अभिनेत्री म्हणजे सोनाली बेंद्रे. आजही तिचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे. काही वर्षांपूर्वी तिला कॅन्सरचं निदान झालं. त्यावर तिने यशस्वीपणे मात करत पुन्हा कमबॅक केला. .नुकतीच तिने भारती सिंगच्या पॉडकास्ट चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी कॅन्सरचं निदान झाल्यानंतरचा अनुभव शेअर केला. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. .सोनाली म्हणाली की,"मला घरातून खूप चांगला पाठींबा मिळाला. जेव्हा मला कळलं तेव्हा मी घाबरले होते. जर फक्त माझ्या हातात असतं तर मी फक्त इकडच्या इकडेच उपचार केले असते. मी इतकं गांभीर्याने काही केलं नसतं. पण गोल्डीने मला सांगितलं की आपण आता अमेरिकेला जातोय. तो मला लगेच घेऊन निघाला अमेरिकेला. मी आठवडाभर त्याच्याशी भांडत होते की घर उघड असेल, मी काही लॉक नाही केलंय, मुलाचं कसं होणार ? पण त्याने मला विचारलं की जीवापेक्षा हे सगळं जास्त महत्त्वाचं आहे का ?"."मी जेव्हा डॉक्टरकडे पोहोचले तेव्हा मला समजलं की ते किती वाईट होते. त्यानंतर मी त्याला थँक्यू म्हटलं. मला खूप अग्रेसिव्ह कॅन्सर होता. तो खूप जलद वाढत होता. प्रत्येक दिवसाने फरक पडत होता. डॉक्टर अजिबात थांबले नाही. माझी फाईल आधीच तयार होती तिथे. मला फक्त सगळं आवरण्यासाठी डॉक्टरांनी दोन दिवसांचा वेळ दिला होता. मी युएसमध्ये राहण्यासाठी घरही शोधलं नव्हतं आणि माझ्यावरील उपचार आधीच सुरु झाले होते. "."हे खूप चांगलं झालं की तो मला लगेच घेऊन गेला. नाहीतर मी असते तर माझी सगळी कामं आटपून गेले असते तोपर्यंत खूप उशीर झाला असता." असं ती पुढे म्हणाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.