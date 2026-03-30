सोनम कपूरच्या घरी आला गोड पाहुणा, अभिनेत्री झाली आई, पोस्ट शेअर करत म्हणाली...

SONAM KAPOOR BECOMES MOM AGAIN: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर आणि आनंद आहुजा यांना मुलगा झाला आहे. त्यांच्या घरी दुसऱ्यांदा पाळणा हलला आहे. सोनम कपूरने दुसऱ्यांदा मुलाला जन्म दिलाय. अनिल कपूर यांची लेक सोनम कपूरने वयाच्या ४० व्या वर्षी चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. यावेळी तिने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट सुद्धा शेअर केलीय. .सोनम कपूरने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरील खास पोस्टमध्ये लिहलं की, 'मला मुलगा झाला याची बातमी देताना मला प्रचंड आनंद होत आहे. अत्यंत कृतज्ञतेने आणि प्रेमाने भरलेल्या अंतरकरणाने मी तुम्हाला बातमी देत आहे. आज 29 मार्च 2026 रोजी मला मुलगा झाला. त्यामुळं आता आमचं कुटुंब आता मोठं झालय.'.'आयुष्यात बाळाच्या येण्यानं आमच्या मनातील प्रेम अजूनच वाढलं आहे. वायूला एक धाकटा भाऊ मिळालाय. त्याचं स्वागत करुन खुप आनंद झालाय. तसंच आमच्या आयुष्यात या नव्या पाहुण्याच्या येण्यानं आनंद आणि चैतन्य आलं आहे. त्यासाठी आम्ही स्वत:ला खुप नशीबवान समजतो. आता आमचं चार जणांचं कुटुंब म्हणून या नवीन अध्यायाला सुरुवात करताना मला खुप आनंद होतोय' असं तिने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलय. .दरम्यान सोनम कपूरचं लग्न 2018 मध्ये उद्योगपती आनंद आहुजासोबत झालं होतं. आता त्यांच्या लग्नाला 8 वर्ष पूर्ण झाली आहे. 2022 मध्ये त्यांना वायू आहुजा हा मुलगा झाला. आता त्यांच्या घरी दुसऱ्या मुलाचं आगमन झालं आहे.