सोनम कपूर पुन्हा आई होणार? अनिल कपूर पुन्हा आजोबा होणार? सोशल मीडियावर अभिनेत्रीची चर्चा

Sonam Kapoor Rumored to Be Pregnant Again: अभिनेत्री सोनम कपूर पुन्हा आई होणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. परंतु याबाबत सोनमकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा आली नाही. परंतु सध्या सोनमचा प्रेग्नेंची चर्चा होताना पहायला मिळतेय.
Apurva Kulkarni
सोनम कपूर लग्नानंतर तिचं आईपण एन्जॉय करताना पहायला मिळतेय. तिचा मुलगा वायुसोबत ती सध्या एन्जॉय करताना पहायला मिळतेय. अशातच आता एका सुत्राच्या माहितीनुसार सोनम कपूर लवकरच आई होणार आहे. बोललं जातय की, सोनम पुन्हा प्रेग्नेंट आहे. तिचं दुसरं ट्राइमेस्टर चालू आहे. तसंच सोनम आणि आनंद आहूजा लवकरच आनंदाची बातमी चाहत्यांना देणार आहेत.

