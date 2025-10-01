सोनम कपूर पुन्हा आई होणार? अनिल कपूर पुन्हा आजोबा होणार? सोशल मीडियावर अभिनेत्रीची चर्चा

सोनम कपूर लग्नानंतर तिचं आईपण एन्जॉय करताना पहायला मिळतेय. तिचा मुलगा वायुसोबत ती सध्या एन्जॉय करताना पहायला मिळतेय. अशातच आता एका सुत्राच्या माहितीनुसार सोनम कपूर लवकरच आई होणार आहे. बोललं जातय की, सोनम पुन्हा प्रेग्नेंट आहे. तिचं दुसरं ट्राइमेस्टर चालू आहे. तसंच सोनम आणि आनंद आहूजा लवकरच आनंदाची बातमी चाहत्यांना देणार आहेत. .सोनम कपूरला पहिला मुलगा वायु 2022 मध्ये झाला होता. पिंकविलच्या रिपोर्टनुसार सोनम पुन्हा आई बनणार आहे. सोनम कपूरच्या जवळच्या व्यक्तीच्या माहितीनुसार 'सोनमचं हे दुसरं ट्राइमेस्टर आहे. तसंच त्या बातमीमुळे दोन्ही कुटुंब खूप खुश आहे.' परंतु सोनम कपूरच्या कुटुंबियाकडून अजून याबाबत कोणतही अधिकृत स्टेटमेंट आलेलं नाही. .सोनम कपूरचं 8 मे 2018 रोजी आनंद आहूजासोबत लग्न झालं होतं. 2022 मध्ये त्यांना वायु नावाचा मुलगा झाला. लग्नानंतर सोनम कपूरने फिल्म इंडस्ट्री सोडली होती. परंतु 2023 मध्ये तिने ब्लाईड चित्रपटात काम केलंय. सोनम तिचा जास्त वेळ लंडनमध्ये घालवते. तिचं सासर दिल्लीत आहे. तसंच त्यांचं एक घर मुंबईत आहे. सोनम चित्रपट करत नसली तरी मॉडलिंग आणि जाहिरात करताना पहायला मिळते. तसंच सोशल मीडियावर ती चाहत्यांच्या संपर्कात सुद्धा राहते. .सध्या सोशल मीडियावर तिच्या प्रेग्नेंसीबाबत चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. पुन्हा सोनम आई होणार असल्याचं सध्या सोशल मीडियावर बोलल जातय. परंतु अजुनही सोनम आणि आनंदकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा आलेली नाही. त्यामुळे या चर्चेत किती तथ्य आहे हे लवकरच कळेल..सोनम कपूरबद्दल बोलायचं झालं तर तिने राझंना सिनेमातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. तिने आपल्या अभिनयातून स्वत:चं अस्तित्व निर्माण केलं. परंतु लग्नानंतर तिने सिनेसृष्टीतून ब्रेक घेतला. आता सध्या ती तिचं मातृत्व एन्जॉय करताना पहायला मिळते. .बाबो...! जया बच्चनने हे काय केलं... त्यांचं वागणं पाहून पापाराझी सुद्धा झाले शॉक, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.