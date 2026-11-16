बापरे! पोटात होती आलिया तरी आई सोनी राजदान दिवसाला ओढायच्या 100 सिगारेट? म्हणाल्या...'मला सतत...'

ALIA BHATT MOTHER SONI RAZDAN SHARES SHOCKING STORY: बॉलिवूड अभिनेत्री आलिया भट्ट हिची आई सोनी राजदान यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या गरोदरपणातील एक धक्कादायक आठवण सांगितली. आलिया पोटात असताना त्या एका सिनेमाच्या शुटिंगमध्ये व्यस्त होत्या. त्यावेळी त्यांनी चक्क १०० सिगारेट ओढल्या होत्या. त्यांना त्या गर्भवती असल्याची कल्पना सुद्धा नव्हती. सध्या त्याच्या वक्तव्याची सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .सोनी राजदान यांनी नुकीतच स्क्रीनला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या गरोदरपणाच्या आठवणी सांगितल्या. 'बुनियाद' या मालिकेच्या शूटिंगदरम्यान त्यांना प्रेग्नेंसीबाबत कळलं. त्या म्हणाल्या की, 'त्या काळात मी लोखंडवाला कॉम्प्लेक्समध्ये राहत होते. सगळी शूटिंगसाठी टॅक्सी मिळायची नाही. तसंच त्यावेळी आमच्याकडे गाडी सुद्धा नव्हती. अशावेळी मला सिप्पी कुटुंबीय गाडी पाठवायचे. सेटवर सुद्धा माझ्यासाठी चांगली खोली होती. तिथं माझी विशेष काळजी घेतली जात होती. परंतु आलिया पोटात असताना मी गरोदर हे मला माहितच नव्हतं.'.'आलिया पोटात असताना मी गुमराह सिनेमा करत होते. त्यावेळी सिनेमात एक सिगारेट ओढण्याचा सीन शूट करत होते. त्यावेळी मी दिवसभरात जवळफास १०० सिगारेट ओढल्या असतील. त्यावेळी आलिया माझ्या पोटात आहे, याची मला कल्पना सुद्धा नव्हती. मी धुम्रपान करत नाही. परंतु त्या शुटिंगनंतर मला सतत सिगारेट ओढण्याची इच्छा होऊ लागली.'हा किस्सा सांगताना सोनी राजदान हसत होत्या. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आलिया भट्टच्या जन्माआधीचा हा जुना प्रसंग पुन्हा चर्चेत आला आहे..सोनी राजदान आणि दिग्दर्शक महेश भट्ट यांनी १९८८ मध्ये पहिली मुलगी शाहीन भट्टचं स्वागत केलं. त्यानंतर काही वर्षांनी सोनी पुन्हा एकदा गरोदर राहिल्या. त्यानंतर १५ मार्च १९९३ मध्ये त्यांना आलिया झाली..वर्गात बसून अमृता खानविलकरने दिली खास परीक्षा; पण कोणती? प्राजक्ता माळी कमेंट करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.