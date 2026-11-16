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बापरे! पोटात होती आलिया तरी आई सोनी राजदान दिवसाला ओढायच्या 100 सिगारेट? म्हणाल्या...'मला सतत...'

SONI RAZDAN PREGNANCY STORY WITH ALIA BHATT:आलिया भट्ट पोटात असताना सोनी राजदान यांनी एका दिवसात १०० सिगारेट ओढल्या होत्या. 'गुमराह'च्या शूटिंगचा धक्कादायक किस्सा जाणून घ्या.
SONI RAZDAN PREGNANCY

SONI RAZDAN PREGNANCY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ALIA BHATT MOTHER SONI RAZDAN SHARES SHOCKING STORY: बॉलिवूड अभिनेत्री आलिया भट्ट हिची आई सोनी राजदान यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या गरोदरपणातील एक धक्कादायक आठवण सांगितली. आलिया पोटात असताना त्या एका सिनेमाच्या शुटिंगमध्ये व्यस्त होत्या. त्यावेळी त्यांनी चक्क १०० सिगारेट ओढल्या होत्या. त्यांना त्या गर्भवती असल्याची कल्पना सुद्धा नव्हती. सध्या त्याच्या वक्तव्याची सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

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