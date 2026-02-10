Viral Video : 30000 प्रेक्षकांच्या गर्दीत हरवलेल्या लहानग्याची सोनू निगमने केली मदत ; सोशल मीडियावर होतंय कौतुक

Sonu Nigam Viral Video : बॉलिवूडचा आघाडीचा गायक सोनू निगमचा चाहतावर्ग मोठा आहे. त्याची अनेक गाणी जगभरात लोकप्रिय आहेत. अनेक सिनेमांसाठी सोनूने गाणी गायली आहेत. फक्त पार्श्वगायनच नाही तर तो कॉन्सर्टमध्ये लाईव्ह परफॉर्मन्सही करतो. त्यातच त्याच्या कॉन्सर्टमधील एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. .सोनू निगमचा नुकताच हुबळी शहरात कॉन्सर्ट पार पडला. या कॉन्सर्टला तीस हजारहून अधिक प्रेक्षकांनी हजेरी लावली होती. या प्रचंड गर्दीत श्री साई नावाचा मुलगा हरवला. आपले पालक सापडत नसल्याने हा मुलगा प्रचंड घाबरला होता. यावेळी सोनूने केलेल्या कृतीचं खूप कौतुक होतंय. .सोनूने शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये दिसतंय की, तो स्टेजवर त्या मुलाला हात धरून घेऊन आला. त्याचा हात पकडून काळजी करू नकोस असं समजावलं आणि नंतर त्याच्याशी गप्पा मारत त्याला शांत केलं. त्यानंतर त्या घटनेला शोभेल असं गाणं म्हणत त्याने त्या मुलाची भीती कमी करण्याचा प्रयत्न केला. .त्यानंतर सोनूने त्या मुलाच्या पालकांना गाण्यातून आवाहन केलं. "श्री साई इथे आहे. मम्मी-पप्पा याला घेऊन जा. याचे मम्मी पप्पा हरवले आहेत. कृपया लवकर या." असं गाणं त्याने म्हटलं. पण जेव्हा त्या मुलाने तो त्याच्या काकाबरोबर आल्याचा खुलासा केला तेव्हा त्याने मस्करीत "याचे काका कुठे आहेत? काका काकीबरोबर निघून गेले आहेत का ? मोठ्या भावाने पुतण्याची जबाबदारी दिली होती आणि तुम्ही त्याच्याबरोबर असं करता आहात." अशी मस्करीत घोषणा केली. त्यानंतर त्या मुलाचे काका त्याला घ्यायला आले. त्याने त्या लहान मुलाला त्याच्या काकांच्या स्वाधीन केलं आणि लहान मुलांकडे लक्ष ठेवायला सांगितलं. .सोशल मीडियावर अनेकांनी सोनूच्या संवेदनशील स्वभावाचं कौतुक केलं. "आज सोशल मीडियावरील खूप सुंदर व्हिडीओ","हा मुलगा नशीबवान होता" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.