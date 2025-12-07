Premier

इंडिगोच्या गोंधळावर सोनू सूद संतापला, इतर विमानांच्या तिकीट दरात वाढ झाल्यानं म्हणाला...'पाच ते दहा पट तिकिटं वाढवणं...'

Sonu Sood Slams Airlines for 5–10X Fare Hike Amid Indigo Flight Chaos: इंडिगो एअरलाईन्सच्या सततच्या गोंधळामुळे प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. उड्डाणांचे वेळापत्रक वारंवार बदलत असून अनेक विमानांना तासन्तास विलंब होत आहे. त्यामुळे सोनू सूदने संताप व्यक्त केलाय.
Apurva Kulkarni
इंडिगो एअरलाईन्सच्या गोंधळामुळे अनेकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. काही उड्डाणांचे वेळापत्रक दिवसभरात अनेकदा बदलण्यात आलेत. त्यामुळे प्रवासी पुर्णपणे गोंधळून गेलेलं पहायला मिळतय. तर दुसरीकडे दुसऱ्या एअरलाईन्सच्या अनेक विमानाच्या तिकीट दरात मोठी वाढ झालीय. अनेक मार्गावरील भाडं प्रचंड वाढलय. दोन ते तीन पट इतर विमानांच्या तिकीटात वाढ करण्यात आलीय.

