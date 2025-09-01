Premier

सुपरस्टार अभिनेत्रीला निर्मात्याने बनवलं वेश्या ; अखेरीस अंगावर किडे अन् मशिदीबाहेर सापडली नग्नावस्थेत

Actress Who Turned To Be Prostitute Sad Story : साऊथ इंडस्ट्रीवर एकेकाळी राज्य करणारी अभिनेत्रीला निर्मात्यानेच वेश्याव्यवसायात ढकललं. त्यानंतर तिच्यावर रस्त्यावर राहण्याची वेळ आली. कोण आहे ही अभिनेत्री ?
Summary

  1. साऊथची एकेकाळची सुपरस्टार अभिनेत्री, जिने रजनीकांत आणि कमल हासन यांसारख्या दिग्गज अभिनेत्यांसोबत काम केलं, ती आर्थिक संकटात सापडली.

  2. चित्रपटसृष्टीतून काम कमी झाल्यानंतर एका निर्मात्याने तिला वेश्याव्यवसायात ढकललं.

  3. तिची अवस्था इतकी वाईट झाली की, लोकांना तिला ओळखणंही कठीण झालं.

