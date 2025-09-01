सुपरस्टार अभिनेत्रीला निर्मात्याने बनवलं वेश्या ; अखेरीस अंगावर किडे अन् मशिदीबाहेर सापडली नग्नावस्थेत

साऊथची एकेकाळची सुपरस्टार अभिनेत्री, जिने रजनीकांत आणि कमल हासन यांसारख्या दिग्गज अभिनेत्यांसोबत काम केलं, ती आर्थिक संकटात सापडली.चित्रपटसृष्टीतून काम कमी झाल्यानंतर एका निर्मात्याने तिला वेश्याव्यवसायात ढकललं.तिची अवस्था इतकी वाईट झाली की, लोकांना तिला ओळखणंही कठीण झालं..Entertainment News : इंडस्ट्रीमध्ये आजवर अनेक कलाकार होऊन गेले. त्यातील काही प्रसिद्ध झाले तर काही यशाच्या शिखरावर असतानाच वाईट गोष्टीच्या आहारी गेले आणि स्वतःचं करिअर बरबाद केलं. आज एका अशा अभिनेत्रीबद्दल जाणून घेऊया जिने आर्थिक संकट आल्यामुळे वेश्याव्यवसाय करू लागली पण त्यामुळे तिची अशी अवस्था झाली की, तिला ओळखणंही कठीण झालं..ही कुणी सिनेमात काम करणारी छोटी मोठी अभिनेत्री नव्हती तर ही होती एकेकाळची साऊथची सुपरस्टार. या अभिनेत्रीने रजनीकांत, कमल हासन यांसारख्या अभिनेत्यांबरोबर काम केलं. लोक तिच्या सौंदर्याचं, अभिनयाचं कौतुक करायचे. पण एक काळ असा आला की तिला काम मिळणं बंद झालं आणि एका निर्मात्याने तिला वेश्या व्यवसायात ढकललं..ही अभिनेत्री आहे निशा नूर. निशाने साऊथ इंडस्ट्रीत खूप नाव कमावलं. पण नंतर नशीबाचं चक्र असं फिरलं की तिला काम मिळणं बंद झालं. त्यातच एका निर्मात्याच्या बोलण्यात येऊन ती वेश्या व्यवसाय करू लागली. पण यामुळे ती अधिक संकटात सापडली. शेवटी तिची अशी अवस्था झाली की तिला कुणीच वाचवू शकलं नाही. .निशाने 1980 मध्ये मंगला नायगी या सिनेमातून करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर तिने टिक टिक टिक, मुयलक्कु मुनु काल, इलामाई कथिरु, अय्यर द ग्रेट, चुवाप्पू नाडा यांसारख्या अनेक तामिळ आणि मल्याळी सिनेमांमध्ये काम केलं आहे. 1980 ते 1986 ती साऊथ इंडस्ट्रीमधील सगळ्यात लोकप्रिय अभिनेत्री होती. यावेळी तिने दिग्गज दिग्दर्शक के. बालचंदर, विसू, चंद्रशेखर यांसारख्या दिग्दर्शकांबरोबर काम केलं. .पण यानंतर तिला काम मिळणं बंद झालं. नव्वदच्या दशकात तिला छोटे मोठे रोल्सही मिळणं बंद झालं. पण तोपर्यंत तिला चैनीच्या ऐषोरामी जीवनाची सवय झाली होती. त्यामुळे पैसे नसणं याचा तिला त्रास होत होता. अखेर एका निर्मात्याने तिला वेश्याव्यवसायात जाण्याचा सल्ला दिला. यातून ती अमाप संपत्ती कमवू शकते असं तिला सांगितलं. संपत्तीच्या आमिषामुळे ती या दलदलीत अडकली. पुढे तिच्या कुटूंबाला कळल्यावर त्यांनीही तिच्याशी संबंध तोडले..निशा या व्यवसायात इतकी गुरफटली की तिला एड्ससारखा आजार झाला. हळूहळू ती इंडस्ट्री आणि लाइमलाईटपासून दूर झाली. 2007 मध्ये निशा एका दर्ग्याबाहेर सापडली. ती जवळपास नग्नावस्थेत होती. कपड्यांची लक्तरं शरीरावर होती. शरीराचा अक्षरशः हाडांचा सापळा झाला होता. अंगावर किडे पडले होते. कसंतरी तिला काही लोकांनी संस्थेत दाखल केलं. पण प्रकृती आधीच खालावलेली असल्याने ती एक आठवडाही जगू शकली नाही. 2007 मध्ये चेन्नईमधील तांबरममध्ये तिचा मृत्यू झाला..FAQs : Q1. ही अभिनेत्री कोणत्या चित्रपटसृष्टीशी संबंधित होती?➡️ साऊथ इंडस्ट्रीशी.Q2. तिने कोणत्या दिग्गज अभिनेत्यांसोबत काम केलं होतं?➡️ रजनीकांत आणि कमल हासन.Q3. तिचं करिअर घसरण्याचं कारण काय होतं?➡️ काम कमी होणं आणि आर्थिक संकट.Q4. तिच्या आयुष्यात मोठा धक्का कोणता होता?➡️ एका निर्मात्याने तिला वेश्याव्यवसायात ढकललं.Q5. सध्या तिची परिस्थिती कशी आहे?➡️ इतकी वाईट की तिला ओळखणं कठीण झालं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.