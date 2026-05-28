12 मुलं असूनही साऊथ सुपरस्टारला करायचं होतं दुसरं लग्न ! धाकट्या भावाने अभिनेत्रीला करायला लावला ब्रेकअप

Entertainment News : साऊथ इंडस्ट्रीमध्ये अनेक मोठे कलाकार होऊन गेले आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे NTR म्हणजेच नंदामुरी तारक रामाराव. तेलुगू सिनेविश्वाचे सुपरस्टार असलेल्या NTR यांची नवी पिढीही आता सिनेविश्वात कार्यरत आहे. एनटीआर यांचा आज जन्मदिवस आहे. त्या निमित्त जाणून घेऊया त्यांच्याविषयीची एक खास घटना..एनटीआर यांनी अनेक भूमिका त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये साकारल्या. त्यांनी फक्त सिनेमातच नाही तर राजकारणातही काम केलं. ते आंध्र प्रदेशचे दोनदा मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या सेवाभावामुळे ते जनतेतील लोकप्रिय मुख्यमंत्री होते पण त्याहूनही ते जास्त चर्चेत राहिले त्यांच्या प्रेमसंबंधांमुळे..सिनेविश्वात येण्यापूर्वीच त्यांचं लग्न बसवतारकम यांच्याशी झालं होतं. या दांम्पत्याला तब्बल 12 मुलं झाली. सगळं काही नीट होते पण एनटीआर दुसऱ्या महिलेच्या प्रेमात पडले. त्या काळातील आघाडीची नायिका असलेल्या कृष्णा कुमारीच्या प्रेमात पडले. एनटीआर कामानिमित्त मद्रासला राहायचे तर त्यांची पत्नी हैद्राबादला राहायची. याच काळात त्यांची कृष्ण कुमारीशी जवळीकता निर्माण झाली. .रामाराव यांना कृष्णा कुमारीशी लग्न करायचं होतं. त्यांनी लग्नाची गुपचूप तयारी करून ठेवली. नेमकी त्यांनी ही गोष्ट त्यांचा धाकटा भाऊ त्रिविक्रम रावला सांगितली पण ते ऐकून भावाला धक्का बसला. ते लगेच मद्रासला गेले आणि त्यांनी कृष्णा कुमारला धमकी दिली. त्रिविक्रम यांनी कृष्णकुमार यांना सांगितलं की संपूर्ण राज्य एनटीआर यांच्याकडे प्रभू श्रीराम म्हणून पाहतं आणि त्यांनी जर दुसरा विवाह करण्याचं समजलं तर त्यांना मोठा धक्का बसेल आणि त्यांची प्रतिष्ठा संपेल. .इतकंच नाही तर बंदुकीचा धाक दाखवून एनटीआर यांच्या आयुष्यातून जाण्याची ताकीद दिली. कृष्णा कुमारी या प्रकारामुळे घाबरल्या आणि चेन्नई सोडून बंगलोरला निघून गेली. यामुळे एनटीआर यांचं दुसरं लग्न झालं नाही..ही घटना ज्येष्ठ पत्रकार इमंडी रामाराव यांनी उघड केली. विशेष म्हणजे या घटनेविषयी एनटीआर यांच्या पत्नीला काहीही माहित नव्हतं. ."प्रयोग गेले, चित्रपट गेला आणि मी तोंडावर पडले" लक्ष्मीनिवास फेम अभिनेत्रीने सांगितला तिला आलेला विचित्र अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.