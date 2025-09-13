Premier

श्रीदेवीने नवऱ्यासोबत रूम शेअर करण्यास दिलेला नकार, कारण ऐकून थक्क व्हाल

Boney Kapoor Reveals Why Sridevi Refused to Share Room During ‘Mom’ Shoot: बॉलिवूड अभिनेत्री श्रीदेवी हिच्या अभिनयातील डेडीकेशन आणि प्रोफेशनलिजमबद्दल बोनी कपूरनं खास खुलासा केला आहे. सुरुवातीला हिंदी शिकण्यात अडचण आली तरी तिने शिकून काम केलं.
Apurva Kulkarni
Summary

1 श्रीदेवींनी हिंदी शिकण्यासाठी डबिंग थिएटरमधील शिक्षकाची मदत घेतली.

2 मॉम चित्रपटासाठी तिने तामिळ व तेलुगु भाषेत स्वतः डबिंग केलं.

3 कामाकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून श्रीदेवींनी बोनी कपूरलाही रूममध्ये येऊ दिलं नाही.

