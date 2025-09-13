श्रीदेवीने नवऱ्यासोबत रूम शेअर करण्यास दिलेला नकार, कारण ऐकून थक्क व्हाल

1 श्रीदेवींनी हिंदी शिकण्यासाठी डबिंग थिएटरमधील शिक्षकाची मदत घेतली.2 मॉम चित्रपटासाठी तिने तामिळ व तेलुगु भाषेत स्वतः डबिंग केलं.3 कामाकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून श्रीदेवींनी बोनी कपूरलाही रूममध्ये येऊ दिलं नाही..बॉलिवूड सुपरस्टार श्रीदेवी हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटामध्ये काम केलंय. तिने अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट सुद्धा दिले आहे. ती तिच्या कामासाठी आणि प्रोफेशनलिज्मसाठी खुप प्रसिद्ध होती. एका मुलाखतीमध्ये बोनी कपूर यांनी श्रीदेवीच्या डेडीकेशनबाबत अनेक गोष्टी सांगितल्या आहे. .बोनी कपूरने सांगितलं की, 'श्रीदेवी तिच्या कामासाठी फार सिरिअस होती. सुरुवातीला हिंदी भाषेमुळे तिला थोडा त्रास झाला. सुरुवातीचे ५ ६ चित्रपट पडले. त्यामुळे तिच्या अभिनयावर परिणाम होऊ लागला. त्यामुळे ती हिंदी शिकली. डबिंग थिएटरमध्ये एक हिंदी टीचर होते. त्यांनी हिंदी चित्रपटात तिला शिकवत डबिंग सुरु केली होती.'.पुढे बोलताना बोनी कपूर म्हणाले की, 'श्रीदेवीचं डेडीकेशन खुप होतं. ती तिचा शेवटचा चित्रपट मॉमसाठी सुद्धा खुप एक्टिव्ह होती. मॉमसाठी श्रीदेवीने तामिळ आणि तेलुगु भाषेत डबिंग केलं. तसंच ती कामाकडे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून रुम सुद्धा शेअर करत नाही. मॉमच्या शुटिंगवेळी कामाकडे दुर्लक्ष होऊ नये तसंच मॉम चित्रपटासाठी फक्त आईचा व्यक्तीरेखा महत्त्वाची असल्याने तसंच तीच फक्त आत्मसाद व्हावी म्हणून तिने मला सुद्धा रुममध्ये येण्यास नकार दिला होता.' .FAQs.श्रीदेवींनी हिंदी भाषा कशी शिकली?डबिंग थिएटरमधील हिंदी शिक्षकाकडून तिने भाषा शिकली..श्रीदेवीच्या सुरुवातीच्या हिंदी चित्रपटांचं काय झालं?पहिले ५-६ हिंदी चित्रपट फ्लॉप झाले होते..मॉम चित्रपटासाठी श्रीदेवींनी कोणत्या भाषेत डबिंग केलं?तिने तामिळ आणि तेलुगु भाषेत डबिंग केलं..श्रीदेवींनी बोनी कपूरला रूममध्ये का येऊ दिलं नाही?कामाकडे दुर्लक्ष होऊ नये आणि व्यक्तिरेखेत पूर्णपणे शिरता यावं म्हणून..बापरे! काजल अग्रवालचं अपघाती निधन? सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी वाहली श्रद्धांजली, अभिनेत्री सर्वांनाच सुनावलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.