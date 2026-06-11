"Viral रील पाहून प्रेक्षकांनी नाटकाला गर्दी केली" चिरंजीव परफेक्ट बिघडलायच्या टीमने शेअर केला अनुभव

Entertainment News : सध्या मराठी रंगभूमीवर अनेक नवीन नाटकं प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. नुकतंच चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय हे नवीन नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीस आलं आहे. या नाटकाला सुरुवातीपासूनच उत्तम प्रतिसाद मिळतोय. संपूर्णपणे नवीन कलाकार असलेलं हे नाटक प्रेक्षकांना आवडतंय. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये या कलाकारांनी या नाटकाविषयीचा अनुभव शेअर केला. .चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय या नाटकात श्रेयस जोशी, समृद्धी आणि वैभव रंधवे यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. अत्यंत वेगळ्या विषयावर असलेल्या या नाटकाला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळतोय. त्यातच या नाटकाचं एक शास्त्रीय गाण्याचं रील खूप व्हायरल झालं होतं. याबाबतचा अनुभव या नाटकातील कलाकारांनी सकाळच्या सेलिब्रिटी पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत शेअर केला. .नाटकात आनंदची भूमिका साकारणारा श्रेयस म्हणाला की,"त्याची गंमत अशी झाली की मूळ नाटकात तो सीन काही असा बसवला नव्हता. त्याची आणि माझी जुगलबंदी रंगते. तर यांच्यात एक गाणं टाकावं असं आमच्या दिग्दर्शकाला वाटलं. त्यामुळे मला आणि वैभवला गाणं येत असल्याने ते जमून आलं. जेव्हा आम्ही हे नाटक एकांकीका म्हणून करायचो तेव्हाची त्याला असाच प्रतिसाद मिळायचा. दोन अंकीमध्ये आल्यावर आम्ही गाण्याची लांबी वाढवली."."आता असं झालंय की तो इंस्टाग्रामवरील व्हायरल व्हिडीओ बघून नाटकाला येणारे 40-50 टक्के प्रेक्षक आम्हाला येऊन भेटून गेले. इंस्टाग्रामवर आणखी एक गाणं व्हायरल झालं की माझं गाणं तो म्हणतोय आणि मी त्याचं गाणं म्हणतोय. प्रेक्षकांना हे आवडतंय. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळतोय." असं तो पुढे म्हणाला. .या नाटकाचे प्रयोग सध्या रंगभूमीवर दणक्यात सुरु आहेत. श्रीपाद पद्माकर,दिलीप जाधव यांनी नाटकाची निर्मिती केली आहे. चंद्रकांत कुलकर्णी हे नाटक सादर करत आहेत तर विनोद रत्न यांनी या नाटकाचं लेखन आणि दिग्दर्शन केलं आहे..अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत समर्थ पॅनेलचा दणदणीत विजय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.