घसरलेल्या टीआरपीने स्टार प्रवाह हादरलं ! 'ठरलं तर मग'सकट तीन मालिकांची वेळच बदलली

Marathi Entertainment News : टेलिव्हिजनवरील मालिकांची या रस्सीखेच ही कायमच उत्तम टीआरपीसाठी असते. प्रत्येक आठवड्यात कोणती मालिका टीआरपीमध्ये आघाडीवर असते तर कोणती पिछाडीवर जाते. पण गेला आठवडा टीआरपी रेटिंगमुळे खूप धक्कादायक ठरला. स्टार प्रवाह चॅनेलसाठी हा आठवडा अतिशय हदरवुन टाकणारा होता. .स्टार प्रवाहला झी मराठीने टीआरपीमध्ये जोरदार टक्कर दिलेली पाहायला मिळाली. ठरलं तर मग च्या आघाडीला कमळी मालिकेने धक्का दिलाय. तर अनेक झी मराठीच्या मालिका टीआरपीमध्ये वरचढ ठरल्या आहेत. त्यामुळे आता स्टार प्रवाहने त्यांच्या तीन महत्त्वाच्या मालिकांची वेळ बदलली आहे. .कोणत्या मालिकांची बदलली वेळ ?स्टार प्रवाहची टीआरपीमध्ये नंबर 1 असलेली मालिका 'ठरलं तर मग'ची वेळ बदलण्यात आली आहे. 16 फेब्रुवारीपासून ठरलं तर मग मालिकेची वेळ आता 8:30 वरून 8:45 करण्यात आली आहे. म्हणजे ठरलं तर मग सोमवार ते शुक्रवार रात्री 8:45 ते 9:30 आणि शनिवार-रविवार रात्री 8:30 ते 9:00 अशी करण्यात आली आहे. .त्यानंतर नशीबवान मालिकेचीही वेळ बदलण्यात आली आहे. 16 फेब्रुवारीपासून ही मालिका दुपारच्या वेळेत प्रसारित करण्यात येणार आहे. ही मालिका दररोज दुपारी 2:30 वाजता प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. तर तिसरी मालिका आहे तुझ्या सोबतीने. नुकतीच सुरु झालेल्या या मालिकेची वेळ आता दुपारी करण्यात आली आहे. 16 तारखेपासून सोमवार ते शुक्रवार रात्री 9:30 वाजता करण्यात आली आहे. .आता या बदलामुळे टीआरपीमध्ये फरक पडणार का ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. महत्त्वाचं म्हणजे ठरलं तर मग ही मालिका सोमवार ते शुक्रवार पाऊण तास करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर मालिकांच्या वेळापत्रकावर काय परिणाम होणार किंवा त्यात काय बदल करणार हे अजून स्टार प्रवाहने स्पष्ट केलं नाहीये. .Video : "दीपाली माझी चांगली मैत्रीण" म्हणणाऱ्या विशालची रितेशने केली पोलखोल ! प्रेक्षक खुश...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.