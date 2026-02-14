Premier

घसरलेल्या टीआरपीने स्टार प्रवाह हादरलं ! 'ठरलं तर मग'सकट तीन मालिकांची वेळच बदलली

Star Pravah Tharal Tar Mag & Other Serial New Timing : स्टार प्रवाह चॅनेलने त्यांच्या तीन मालिकांची वेळ बदलली आहे. कोणत्या आहेत या मालिका आणि काय आहे कारण जाणून घेऊया.
Star Pravah Tharal Tar Mag &amp; Other Serial New Timing

Star Pravah Tharal Tar Mag & Other Serial New Timing

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : टेलिव्हिजनवरील मालिकांची या रस्सीखेच ही कायमच उत्तम टीआरपीसाठी असते. प्रत्येक आठवड्यात कोणती मालिका टीआरपीमध्ये आघाडीवर असते तर कोणती पिछाडीवर जाते. पण गेला आठवडा टीआरपी रेटिंगमुळे खूप धक्कादायक ठरला. स्टार प्रवाह चॅनेलसाठी हा आठवडा अतिशय हदरवुन टाकणारा होता.

Loading content, please wait...
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi Serial TRP
star pravah serial

Related Stories

No stories found.