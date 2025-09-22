Video : जानकीने ऐश्वर्याचा केला भांडाफोड पण प्रेक्षक वैतागून म्हणाले "लेखकाचं नक्की चाललंय काय ?"

मालिकेत ऐश्वर्या जानकीच्या आईला ओलीस ठेवून हृषीकेशशी लग्न करायचा प्रयत्न करते, पण जानकी-हृषीकेश तिच्याविरोधात प्लॅन आखतात.हा ट्विस्ट प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत असतानाच मालिकेचा नवीन प्रोमो गाजला आहे.मात्र प्रेक्षकांनी प्रोमोमध्ये झालेली एक मोठी चूक ओळखली, त्यामुळे प्रोमो चर्चेचा विषय ठरला..Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील घरोघरी मातीच्या चुली सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. पण मालिकेतील ट्विस्ट पेक्षा गाजत आहे मालिकेचा प्रोमो. याच कारण आहे प्रोमोमध्ये झालेली चूक जी प्रेक्षकांनी शोधून काढली आहे. मालिकेत काय ट्विस्ट आला आहे आणि प्रोमोमध्ये काय चूक आहे जाणून घेऊया. .या मालिकेत ऐश्वर्या जानकीच्या आईला ओलीस ठेवून हृषीकेशशी लग्न करण्याचा घाट घालते. पण जानकी आणि हृषीकेश ऐश्वर्याला चांगलाच धडा शिकवायचं ठरवतात. त्यासाठी ते दोघं मिळून एक प्लॅन करतात आणि त्यात ऐश्वर्या अडकते. .मालिकेच्या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, मंगलाष्टका सुरु होतात. हृषीकेश आणि ऐश्वर्या उभे असतात आणि मध्ये अंतरपाट धरलेला असतो. अंतरपाट जेव्हा बाजूला केला जातो तेव्हा समोर सारंग उभा असतो. त्याला जिवंत बघून ऐश्वर्या हादरते. जानकी सारंग जिवंत असल्याचं सांगते त्यामुळे हृषीकेश बरोबर तुझं लग्न होऊ शकत नाही असं जाहीर करते. ऐश्वर्या काठी उचलते आणि जानकीला मारणार तितक्यात जानकीच तिच्यावर वार करते. जानकी तिला धरून घराबाहेर काढते. .कमेंट्स अनेकांनी कमेंट्स करत मालिकेच्या प्रोमोवर प्रतिक्रिया दिल्या. "अरे काय लाठी काठी खेळतायेत ","2 दिवसात परत घरी येणार. असे कितीतरी प्रोमो बघितलेत या घरात जागा नाही म्हणे..","काय दाखवायला चांगला जमत नाही वाटत. लेखक झोपेत आहे वाटत काय वाटेल ते दाखवत बसलाय","येड्यात काढतायेत का लोकांना" अशा कमेंट प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .ऐश्वर्या पुन्हा घरात येणार का ? मालिकेत आता काय ट्विस्ट येणार का ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .FAQ's : Q1. मालिकेतील सध्याचा ट्विस्ट काय आहे?➡️ ऐश्वर्या जानकीच्या आईला ओलीस ठेवून हृषीकेशशी लग्न करण्याचा प्रयत्न करते.Q2. जानकी आणि हृषीकेश काय करतात?➡️ ते ऐश्वर्याला धडा शिकवण्यासाठी एकत्र प्लॅन आखतात.Q3. प्रोमो चर्चेत का आला आहे?➡️ प्रोमोतील ट्विस्टपेक्षा त्यातील झालेली चूक प्रेक्षकांच्या नजरेत आली.Q4. प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया काय आहे?➡️ त्यांनी चूक शोधून काढली आणि ती सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली.Q5. मालिकेच्या लोकप्रियतेवर या चुकीचा परिणाम झाला का?➡️ उलटपक्षी, प्रोमोमुळे मालिका आणखी ट्रेंडिंग आणि चर्चेत आली..'जोशमध्ये थोडा होश खो गया...' छावा चित्रपटाच्या ट्रोलिंगवर स्पष्टच बोलला संतोष जुवेकर, म्हणाला...'माझ्या भावना चुकीच्या...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.