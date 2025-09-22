Premier

Video : जानकीने ऐश्वर्याचा केला भांडाफोड पण प्रेक्षक वैतागून म्हणाले "लेखकाचं नक्की चाललंय काय ?"

Star Pravah Gharoghari Matichya Chuli Big Mistake In Serial : स्टार प्रवाहवरीलवरील घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट अँड टर्न्स पाहायला मिळत आहेत. ऐश्वर्याची सगळी कारस्थानं जानकी सगळ्यांसमोर आणणार आहे.
  1. मालिकेत ऐश्वर्या जानकीच्या आईला ओलीस ठेवून हृषीकेशशी लग्न करायचा प्रयत्न करते, पण जानकी-हृषीकेश तिच्याविरोधात प्लॅन आखतात.

  2. हा ट्विस्ट प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत असतानाच मालिकेचा नवीन प्रोमो गाजला आहे.

  3. मात्र प्रेक्षकांनी प्रोमोमध्ये झालेली एक मोठी चूक ओळखली, त्यामुळे प्रोमो चर्चेचा विषय ठरला.

