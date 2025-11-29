Video : यश नाही आता येणार कावेरीच्या आयुष्यात युग ! नव्या ट्विस्टने प्रेक्षक संभ्रमात

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील कोण होतीस तू काय झालीस तू ? मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट येत आहेत. मालिकेतील नवीन ट्विस्ट सध्या चर्चेत आहे. या ट्विस्टमुळे सध्या प्रेक्षक अतिशय गोंधळले आहेत. .कोण होतीस तू काय झालीस तू ? या मालिकेचे मागील काही एपिसोडस अतिशय रंगतदार राहिले आहेत. मालिकेत एका अपघातात यशचा अचानक मृत्यू होतो. याचा कावेरीला धक्का बसतो. पण ती हे सत्य घरी सांगत नाही. त्यातच तिची भेट युगशी होते. .मालिकेत दाखवण्यात आलं आहे की, कावेरीला युग नावाचं व्यक्ती भेटतो. जो हुबेहूब यशसारखा दिसत असतो. तो स्ट्रगलिंग अभिनेता आहे. त्याचं आणि यशच्या चेहऱ्याशी साम्य बघून कावेरी थक्क होते. आता कावेरी सगळ्यांसमोर युगला यश म्हणून उभं करणार का ? अशी चर्चा सध्या रंगली आहे. .मालिकेच्या या ट्विस्टने प्रेक्षक संभ्रमात पडले आहेत. "अतिशय फालतू सीरिअल्स पुन्हा तेच तेच","यशच कॅरेक्टर छान होत पण युगच कॅरेक्टर खुप मस्त आहे.","शच असणार हा काहीतरी प्लॅन करून युग बनला असेल ","तो मंदार जाधव आहे तुझी जोडी तूच विसरली सुख म्हणजे नक्की काय असते ","यशच असणार काहीतरी प्लॅन करून युग बनला असेल. त्याच्या खऱ्या आईने सांगितलं की तुझी माँ म्हणजे सुलक्षणा खोटं बोलते. व घरातील कोण कसे वागतात. व कावेरी सगळे हँडल करू शकते का? अमृताचा खरा चेहरा समोर आणण्यासाठी हे प्लॅनिंग केलं असू शकत. व मोहित जीजू पण त्यांना सामील असू शकतो. " अशा कमेंट्स अनेकांनी केल्या आहेत. .युगच खरा यश असेल का ? मालिकेच्या कथानकात नवीन काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा कोण होतीस तू काय झालीस तू दररोज रात्री 10:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .वचन दिले तू मला! स्टार प्रवाहने केली आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा; कोण आहेत मुख्य नायक -नायिका? कोणती मालिका घेणार निरोप?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.