Video : अखेर समोर येणार काव्या-जीवाच्या नात्याचं सत्य ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकही घाबरून म्हणाले...

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील लग्नानंतर होईलच प्रेम ही लोकप्रिय मालिका. या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच आता या मालिकेतील सगळ्यात मोठ्या रहस्यावरून पडदा उघडणार आहे. .मालिकेत रम्या काव्याच्या रहस्याचा शोध घेतेय. सुनीताने पेनड्राइव्ह मध्ये नेमकं काय आणलं असेल हे जाणून घेण्यासाठी वसू आत्या आणि रम्या अतिशय उत्सुक आहेत. अखेर रम्याच्या हाती तो पेन ड्राईव्ह लागला आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रम्या आणि वसुंधरा आत्या पेनड्राइव्ह मधील फुटेज चेक करतात. तेव्हा त्यांना जीवा काव्याचा बॉयफ्रेंड असल्याचं समजत आणि त्यांना धक्का बसतो. त्या दोघी 16 तारखेला हे रहस्य उलगडायचं ठरवतात. तर इकडे गुरुजी सगळ्याना 16 डिसेंबरला काहीतरी अघटित घडणार असल्याचं सांगतात. ते ऐकून जीवा आणि काव्या घाबरतात.."प्लिज काव्या आणि पार्थला दूर करू नका","काय नाय होणार ती सुनिता पण पेंड्रोय घेऊन आलेली काय झालं तेव्हा असच दाखवतात","जीवा-नंदिनी पुन्हा दुरावणार","त्या वसू आत्या आणि रम्याला घराबाहेर काढा" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .जीवा आणि काव्या आता काय करणार ? मालिकेत आता काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा लग्नानंतर होईलच प्रेम दररोज संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर..