Video : अखेर काव्या-पार्थची Lovestory सुरु ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश "आता जीवा-नंदिनीची पाळी"

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका म्हणजे लग्नानंतर होईलच प्रेम. पार्थ-काव्या, जीवा-नंदिनी यांची गोष्ट अनेकांना आवडते. त्यातच सध्या मालिकेत अनेक नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळते. जाणून घेऊया मालिकेच्या ट्विस्टविषयी..मालिकेत रम्या गुंडाना पैसे देऊन काव्या आणि पार्थवर हल्ला करायला लावते. त्यापूर्वीच पार्थ आणि काव्याने एकमेकांना प्रेमाची कबुली दिली असते. या हल्ल्यात काव्याच्या डोक्याला मार लागतो. त्यातच काव्याची स्मृती जाणार अशी भीती अनेकांना होती. त्यातच मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे..प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, पार्थ काव्याचा हात धरून तिला सांगतो की मी तुम्हाला तुमच्या भूतकाळासकट स्वीकारलं आहे. आता जिथे तुम्ही तिथे मी. त्यावर नंदिनी म्हणते की, म्हणजे आता तुम्ही गेस्ट रूममध्ये राहायला जाणार का ? त्यावर पार्थ म्हणतो की मी त्यांना माझ्यासोबत राहायला घेऊन जाणार काव्यार्थच्या रूममध्ये. जीवा हा निर्णय ऐकून जोरात शिटी मारतो. त्यानंतर डिस्चार्ज मिळाल्यावर काव्याला उचलून पार्थ घेऊन जातो..प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. "आता जीवा नंदिनीची सुद्धा लव्हस्टोरी दाखवा","Super एपिसोड.. म्हटलं आता मेमरी लॉस. ठरलेलं प्रत्येक सीरियल मध्ये...","जीवा-नंदिनीचीही लव्हस्टोरी हवी","आता रम्या आणि आत्याला हाकला" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..जीवा आणि नंदिनी एकत्र येणार का ? मालिकेत आता काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा लग्नानंतर होईलच प्रेम दररोज संध्याकाळी 7 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर.