Video : काव्याला वाचवताना पार्थचा जीव जाणार ? प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले की "आता ती मानिनी..."

Star Pravah Lagnanantar Hoilach Prem Upcoming Prem : स्टार प्रवाहवरील लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेत काव्याला वाचवताना पार्थचा जीव धोक्यात येणार आहे. मालिकेत काय ट्विस्ट येणार जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाह वरील सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेली मालिका आहे लग्नानंतर होईलच प्रेम. जीवा, नंदिनी आणि पार्थ, काव्या यांची गोष्ट असलेली मालिका अनेकांना पसंत पडतेय. त्यातच मालिकेत आता महत्त्वाचा ट्विस्ट येणार आहे. ज्यामुळे प्रेक्षकांना धक्का बसला आहे.

