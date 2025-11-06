लंपडाव मालिकेतील कामत ब्रॅण्डची सम्राज्ञी दुसरीच, हुबेहुब दिसणाऱ्या तेजस्विनी आणि मनस्विनी कामतचं उलगडणार रहस्य

Lapandav Serial Upcoming Twist : स्टार प्रवाहच्या लपंडाव मालिकेला प्रेक्षकांचं पसंतीस उतरली आहे. मालिकेत सखी आणि कान्हाच्या लग्नाची धामधूम सुरु असतानाच दुसरीकडे एक महत्त्वाचं रहस्य सगळ्यांसमोर येणार आहे. सरकार अर्थात तेजस्विनी कामत ज्या व्यक्तीला गुपचूपपणे भेटते ती व्यक्ती नेमकी कोण? याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली होती. दरम्यान आता त्या सस्पेन्सचा शेवट झालाय. कारण ही व्यक्ती दुसरी तिसरी कुणी नसून सरकारची जुळी बहीण असल्याचं दाखवण्यात आलय.. तेजस्विनी आणि मनस्विनी या दोन सख्या जुळ्या बहिणी असतात. मात्र पैसा आणि सत्तेच्या लालसेपोटी मनस्विनीने 12 वर्षांपूर्वी आपल्या सख्ख्या बहीणला तेजस्विनीला किडनॅप केलेलं असतं. तसंच तिच्या जागी स्वत: सरकार बनून कामत ब्रॅण्डची अनभिषिक्त सम्राज्ञी झालेली असते. त्यामुळे प्रेक्षकांना मालिकेत मोठा ट्विट्स पहायला मिळणार आहे. त्यांना वाटणारी तेजस्विनी ही तेजस्विनी नसून ती मनस्विनी असल्याचा मोठा खुलासा मालिकेत होणार आहे..अभिनेत्री रुपाली भोसले तेजस्विनी आणि मनस्विनी या एकसारख्या दिसणाऱ्या दोन्ही व्यक्तिरेखा साकारणार आहे. आयुष्यात पहिल्यांदा ती डबलरोल साकारणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता तिचा नवा अभिनय आणि डबलरोल करत असलेला पात्र पाहण्याची उत्सुकता लागली आहे. यंदा रुपाली एका वेगळ्याच अंदाजात पहायला मिळणार आहे..या अनुभवाविषयी सांगताना रुपाली म्हणाली की, 'मी स्वत:ला खूप भाग्यवान समजते की, मला दोन व्यक्तीरेखा साकारण्याची संधी मिळाली. मनस्विनी आणि तेजस्विनी या एकसारख्या दिसणाऱ्या मात्र दोन वेगळ्या स्वभावाच्या व्यक्तिरेखा आहे. त्यामुळे लूक आणि देहबोलीवर प्रचंड मेहनत घ्यावी लागतेय. थोडी कसरत होतेय, मात्र हे करण्यात सुद्धा वेगळाच आनंद आहे. दोन्ही पात्र साकारताना कलाकार म्हणून मी माझे शंभर टक्के देण्याचा प्रयत्न करतेय.' .Suraj Wife: ही आहे सुरज चव्हाणची होणारी बायको! अंकिताने खास पद्धतीने दोघांचं केलं केळवण, सुरजचा उखाणा एकदा ऐका! Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.