लंपडाव मालिकेतील कामत ब्रॅण्डची सम्राज्ञी दुसरीच, हुबेहुब दिसणाऱ्या तेजस्विनी आणि मनस्विनी कामतचं उलगडणार रहस्य

Rupali Bhosale’s Shocking Double Role Revealed: स्टार प्रवाहवरील लपंडाव मालिकेत मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. कामत ब्रॅण्डची सम्राज्ञी म्हणून दिसणारी तेजस्विनी ही खरी तेजस्विनी नसून तिची जुळी बहीण मनस्विनी आहे.
Rupali Bhosale’s Shocking Double Role Revealed

Rupali Bhosale’s Shocking Double Role Revealed

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Lapandav Serial Upcoming Twist : स्टार प्रवाहच्या लपंडाव मालिकेला प्रेक्षकांचं पसंतीस उतरली आहे. मालिकेत सखी आणि कान्हाच्या लग्नाची धामधूम सुरु असतानाच दुसरीकडे एक महत्त्वाचं रहस्य सगळ्यांसमोर येणार आहे. सरकार अर्थात तेजस्विनी कामत ज्या व्यक्तीला गुपचूपपणे भेटते ती व्यक्ती नेमकी कोण? याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली होती. दरम्यान आता त्या सस्पेन्सचा शेवट झालाय. कारण ही व्यक्ती दुसरी तिसरी कुणी नसून सरकारची जुळी बहीण असल्याचं दाखवण्यात आलय.

