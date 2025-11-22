कलेच्या मृत्यूनंतर अद्वैतच्या आयुष्यात नव्या व्यक्तीची एंट्री ! प्रेक्षक म्हणाले "बॉलिवूड सिनेमाची कॉपी"

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील लक्ष्मीच्या पाउलांनी ही मालिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट येत आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये या मालिकेविषयीची उत्सुकता वाढली आहे. .मालिकेत पाहायला मिळालं की, कारस्थान उघड पडू नये म्हणून रोहिणी कलेचा अपघात घडवून आणते. त्यात पुढे उपचारादरम्यान कलेचा मृत्यू होतो. तर तिचं हृदय एका तरुणीला मृत्यूनंतर देण्यात येतं. यातच आता मालिकेच्या कथानकात नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, सहा महिन्यानंतर अद्वैत आबांना घेऊन मंदिरात येतो. आबा त्याला आत यायला सांगतात पण तो नकार देतो. तर इथे एक तरुणी देवाच्या पाया पडून तिला नवीन आयुष्य मिळाल्याबद्दल आभार मानत असते. "हे सगळं तुझ्यामुळे घडलं आहे. फक्त आता या नव्या हृदयाची धडधड देणाऱ्या व्यक्तीच्या कुटूंबाला भेटून मला त्यांचे मनापासून आभार मानायचे आहेत." असं म्हणते. ती बाहेर येते तेव्हा तिची अद्वैतसोबत टक्कर होते. ती अद्वैतकडे पाहत राहते. .प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी या ट्विस्टची तुलना थेट सलमान खानच्या 2004 मध्ये रिलीज झालेल्या सिनेमाशी केली आहे. 'दिल ने जिसे अपना कहा' असं या सिनेमाचं नाव आहे. ज्यात प्रीती झिंटा, सलमान आणि भूमिका चावला यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. प्रीती आणि सलमान नवरा बायको असतात. त्यांचं एकमेकांवर प्रेम असतं. एका अपघातात प्रीतीचा मृत्यू होतो पण तिचं हृदय भूमिकामध्ये प्रत्यारोपित केलं जात. हॉस्पिटलमधून बरी झाल्यावर भूमिकाची भेट सलमानशी होते आणि ती त्याच्या प्रेमात पडते. .मालिकेतील हा ट्विस्ट पाहून अनेकांना या ट्विस्टची आठवण झाली. अनेकांनी मालिकेचं कथानक आता या सिनेमावर आधारित असल्याचं म्हटलं आहे. "एखाद्या मालिकेमध्ये पहिल्यांदा हार्ट संदर्भात असे काही तरी दाखवले आणि मूळ नायिका मरून पण सतत तिचा उल्लेख मालिकेमध्ये होत राहणार आणि त्या सोबत नवीन नायिकेची एंट्री दाखविली. नवीन कन्सेप्ट ❤️. नवीन नायिकेच्या मदतीने कलाच्या खुन्याला शिक्षा व्हायला पाहिजे लवकरात लवकर.","नवीन जोडी छान तर वाटत आहे पण कला अद्वैत जोडी नाही विसरू शकत. ती नेहमीच आठवणीत राहणार. मूळ मालिकेमध्ये पेक्षा वेगळी वाटत आहे.","कलेला परत आणा","मालिकेचा टीआरपी घसरणार" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .अद्वैतला कलेचा खून झाल्याचं समजणार का ? मालिकेत नवीन ट्विस्ट काय येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा लक्ष्मीच्या पाऊलांनी दररोज रात्री 9:30 वाजता स्टार प्रवाहवर. .१० वर्ष डेट केलं पण २ वर्षात लग्न तुटलं; अपूर्वा नेमळेकरने सांगितलं घटस्फोटाचं कारण, म्हणाली- मी चुकले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.