स्टार प्रवाहच्या 'मराठी मिडीयम'चा प्रोमो समोर! मुख्य अभिनेत्रीला पाहून प्रेक्षक म्हणतात, 'हिला कुठे तरी पाहिलंय...'; तुम्ही ओळखलंत का?

स्टार प्रवाह वाहिनी सध्या टीआरपी यादीत पहिल्या क्रमांकावर टिकून राहण्यासाठी खूप जास्त प्रयत्न करताना दिसतेय. गेल्या महिन्यात वाहिनीने दोन नव्या मालिकांची घोषणा केली होती. या मालिका १ आणि १५ जूनपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. मात्र आता २९ मे रोजी वाहिनीने एक दोन नाही तर तब्बल ८ नव्या मालिकांची घोषणा केलीये, ज्यात २ कथाबाह्य कार्यक्रम आहेत. त्यामुळे आता कोणत्या मालिकांमध्ये कोणते कलाकार दिसणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. मात्र एका मालिकेचा प्रोमो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. याचं कारण म्हणजे या मालिकेत मुख्य अभिनेत्री म्हणून रील स्टारला घेण्यात आलंय. .सध्या अनेक रील स्टार छोट्या पडद्यावर आणि अनेक गाण्यांमध्ये काम करताना दिसतात. छोट्या पडद्यावर सहाय्यक अभिनेत्रीच्या भूमिका साकारताना आपण त्यांना पाहतो. मात्र आता एका रीलस्टारची निवड चक्क मुख्य अभिनेत्री म्हणून करण्यात आलीये. ही रील स्टार आहे श्रद्धा पवार. श्रद्धा स्टार प्रवाहच्या 'मराठी मिडीयम' या मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. सोशल मीडियावर प्रचंड गाजलेल्या गाण्यांपैकी एक म्हणजे 'माझी बाय गो' हे गाणं. या गाण्यात श्रद्धा झळकली होती. आजही हे गाणं अनेकांच्या तोंडावर असतं. आता श्रद्धाला या मालिकेच्या निमित्ताने मोठी संधी मिळाली आहे. .आता श्रद्धा मालिकाविश्वात आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणार आहे. मराठी अस्मिता आणि मराठी शाळा वाचवणे यावर मालिकेचं कथानक आधारित असणार आहे. मालिकेचा पहिला प्रोमो नुकताच रिलीज करण्यात आला आहे. श्रद्धाने याआधी कलर्स मराठीवरील 'रमा राघव' या मालिकेत काम केलं आहे. श्रद्धा पवार रीलस्टार असल्यानं सोशल मीडियावर तिची खूप फॅनफॉलोविंग आहे. इन्स्टाग्रामवर तिला 1.2 मिलियनहून अधिक लोक फॉलो करतात. श्रद्धा फक्त 24 वर्षांची आहे. आता तिचे चाहते तिला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.