Video : साखरपुडा मोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सावीला गिरीजा देणार सडेतोड उत्तर; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिकांपैकी एक मालिका म्हणजे नशीबवान. आदिनाथ कोठारे आणि नेहा नाईक यांची या मालिकेत मुख्य भूमिका आहेत. या मालिकेत आता खूप मोठा ट्विस्ट येणार आहे. .या मालिकेत गिरिजाच्या नशिबाचा फायदा घेण्यासाठी नागराज तिचं लग्न स्वतःचा मुलगा रुद्रप्रतापशी ठरवतो. रुद्रप्रताप आधीच गिरिजाच्या प्रेमात आहे. पण नागराजची बहीण उर्वशीला रुद्रप्रतापचं लग्न सावीशी लावायचं आहे. त्यामुळे ती सतत काही ना काही अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करते आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रुद्रप्रताप आणि गिरिजाच्या साखरपुड्याचे विधी सुरु असतात. रुद्रप्रताप गिरीजाला अंगठी घालणार तितक्यात सावी येऊन ती अंगठी उडवते पण गिरीजा ती वेळेत पकडते आणि तिच्या मुठीत ठेवते. सावी रुद्रप्रतापला खेचत दुसरीकडे घेऊन जात असते तेव्हा गिरीजा तिला अडवते. माझं जे आहे ते मी मिळवतेच असं सावी गिरीजाला म्हणते. तेव्हा गिरीजा तुला हवं ते नंतर मिळव त्याआधी माझ्या मुठीमधली अंगठी तर घेऊन दाखव असं म्हणते. गिरिजाच्या या वागण्याने सगळेचजण चकित होतात. .अनेकांनी या प्रोमोवर कमेंट करत त्यांचा आनंद व्यक्त केला. "एकदम भारी प्रोमो","दोन सुंदर मुली भांडत आहेत अनं रुद्रप्रताप मागे मजा बघत आहेत","आता मजा येणार" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .रुद्रप्रताप आणि गिरीजाचा साखरपुडा नीट पार पडेल का ? मालिकेत काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा नशीबवान दररोज रात्री 9 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर.