Premier

Video : साखरपुडा मोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सावीला गिरीजा देणार सडेतोड उत्तर; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

Star Pravah Nashibvaan Serial Upcoming Promo : स्टार प्रवाहवरील नशीबवान मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. काय घडलं मालिकेत नेमकं जाणून घेऊया.
Star Pravah Nashibvaan Serial Upcoming Promo

Star Pravah Nashibvaan Serial Upcoming Promo

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिकांपैकी एक मालिका म्हणजे नशीबवान. आदिनाथ कोठारे आणि नेहा नाईक यांची या मालिकेत मुख्य भूमिका आहेत. या मालिकेत आता खूप मोठा ट्विस्ट येणार आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com