ठरलं तर मग! या दिवशी सुरु होणार ‘स्टार प्रवाह’वर दोन नवीन मालिका, वेळही ठरली! तर हे कलाकार घेणार प्रेक्षकांचा निरोप

Star Pravah Launches Two New Serials: स्टार प्रवाह वाहिनीवर १५ सप्टेंबरपासून दोन नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. दुपारी २ वाजता लपंडाव आणि रात्री ९ वाजता नशिबवान मालिका प्रसारित होणार आहेत.
1 स्टार प्रवाहवर १५ सप्टेंबरपासून लपंडाव आणि नशिबवान या दोन मालिका सुरू होत आहेत.

2 लपंडाव मध्ये चेतन वडनेरे-कृतिका देव तर नशिबवान मध्ये नेहा नाईक- अजय पूरकर प्रमुख भूमिकेत.

3 थोडं तुझं थोडं माझं मालिकेला निरोप देऊन नशिबवान रात्री ९ वाजता प्रसारित होणार आहे.

