'ठरलं तर मग' नाहीतर 'ही' मालिका ठरली महाराष्ट्राची महामालिका, यंदाची सर्वोत्कृष्ट जोडी सुद्धा वेगळीच, अर्जुनला एकही पुरस्कार नाही, चाहते नाराज

FANS UPSET AS THARALA TAR MAG MISSES TOP AWARD: स्टार प्रवाह परिवार पुरस्कार सोहळा नुकताच पार पडला. या पुरस्कार सोहळ्यात कोणाला कोणता पुरस्कार मिळणार? याबाबत चाहत्यांना उत्सुकता लागली होती. नुकताच हा पुरस्कार सोहळा पार पडला. या पुरस्कार सोहळ्यात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून 'ठरलं तर मग' ही मालिका सर्वोकृष्ट मालिका ठरली होती. परंतु यंदा ठरलं तर मग नाहीतर दुसरी मालिका महाराष्ट्राची महामालिका ठरली आहे. .यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्राची महामालिका ही 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही ठरली आहे. निवेदक अभिजीत खांडकेकरने असही सांगितलं की, थोड्या फरकाने या मालिकनं बाजी मारलीय. तसंच यंदाची बेस्ट जोडी देखील काव्या-पार्थ, नंदिनी-जीवा यांना विभागून देण्यात आली आहे. यंदा लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेला चार पुरस्कार मिळाले आहे. सर्वोकृष्ट सासू-सासरे म्हणून विक्रमादित्य आणि मानिनी यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहे. .परंतु ठरलं तर मग या मालिकेला पुरस्कार न मिळाल्याने अनेक चाहते नाराज झाले होते. अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत ठरलं तर मग मालिकेला पुरस्कार न दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केलीय. यंदा या मालिकेला हॅट्रिक करण्याची संधी होती. .अनेकांनी कमेंट्स करत लिहलं की, 'कोणत्याही मालिकेला पुरस्कार मिळाला तरी आमच्यासाठी महाराष्ट्राची महामालिका ही 'ठरलं तर मग' हीच आहे.' तर अनेकांनी कमेंट्स करत लिहलं की, 'अर्जुनला एकतरी पुरस्कार द्यायला हवा होता. गेल्या वर्षी सुद्धा त्याला पुरस्कार दिला नव्हता. हे बरोबर नाही' अशा देखील नेटकऱ्यांमध्ये प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय.