स्टार प्रवाहच्या 'येड लागलं प्रेमाचं' मालिकेतून एक- दोन नाही तब्बल ४ जणांची एक्झिट; कारण काय?

छोट्या पडद्यावरील कलाकार हे कायमच प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. त्यांच्या अभिनयाने ते प्रेक्षकांची मनं जिंकतात. एखादी मालिका जर चांगली चालत असेल तर त्या मालिकेतील कलाकारांनादेखील चांगली लोकप्रियता मिळते. फक्त मुख्य अभिनेत्रीच नाही तर अभिनेत्रीची आई, वडील, काका, काकू, बहीण सगळ्यांना प्रेक्षक लक्षात ठेवतात. विशेषतः खलनायक. मात्र हे कलाकार जेव्हा चालणारी मालिका सोडून जातात तेव्हा मात्र प्रेक्षकांना वाईट वाटतं. असंच काहीसं घडलंय स्टार प्रवाहावरील 'येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेत. या मालिकेतून अचानक कलाकारांनी एक्झिट घेतलीये. .एखादा कलाकार मालिका सोडून जातो तेव्हा प्रेक्षक हळवे होतात. मात्र एकाच मालिकेतून चार कलाकार गायब होतात तेव्हा मात्र प्रेक्षकांना धक्का बसतो. 'येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेतून एकाच वेळेला चार कलाकारांनी एक्झिर घेतली आहे. अभिनेता विशाल निकम आणि अभिनेत्री पूजा बिरारी यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या या मालिकेतून सुरुवातीला जीजी जाणार असल्याचं समोर आलेलं. हे पात्र अभिनेत्री नीना कुळकर्णी साकारत होत्या. त्यानंतर मालिकेत मंजिरीच्या चुलत बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री प्राजक्ता नवनाळेदेखील मालिकेतून निरोप घेत असल्याचं समोर आलं. .आता आणखी दोन कलाकार मालिका सोडत आहेत. मालिकेतील नाना म्हणजेच अभिनेते उमेश दामले यांनीही मालिकेतून एक्झिट झाल्याचं जाहीर केलं आहे. एक पोस्ट करत त्यांनी लिहिलं, '"येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेतील माझा म्हणजेच नाना या व्यक्तिरेखेचा प्रवास संपला. नुकतेच या मालिकेचे ६०० भाग पूर्ण झाले. या मालिकेत अनेक दिग्गज कलाकारांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. याबद्दल प्रॉडक्शनचे, तसेच स्पॉट दादा.त्यांच्यासोबतच निखिलची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेता दिनेश वध्या याचीही मालिकेतून एक्झिट झाली आहे. या सगळ्यांना मालिकेच्या सेटवर केक कापून निरोप देण्यात आला. आता या चौघांच्या पात्राने मालिकेचा निरोप घेतलाय. मालिकेत मोठं वळण आलंय. राया हा राया नसून तो विशाल आहे. तो पोलीस असल्याचं समजतंय. सोबतच मालिकेत किशोरी शहाणे यांचीही एंट्री झालीये. त्यामुळे मालिकेत आता काय बदल होणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे.