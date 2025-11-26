Video : महिपत अडकला अर्जुनच्या जाळ्यात; प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाला "आया उंट पहाड के नीचे"

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग ही प्रेक्षकांची लाडकी मालिका. टीआरपीमध्येही आघाडीवर असलेल्या या मालिकेविषयीच्या अनेक गोष्टी सध्या चर्चेत आहेत. काय घडलं आहे या मालिकेत जाणून घेऊया. .मालिकेत सायली आणि अर्जुनला प्रतिमाच्या झालेल्या अपघातावरून महीपतवर संशय आहे. त्यामुळे अर्जुन महीपतला ब्लॅकमेल करायचं ठरवतो. अर्जुन अनोळखी माणूस बनून करत असलेल्या ब्लॅकमेलिंगमुळे महीपत घाबरतो. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट आला आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, अर्जुन महीपतला फोन करतो आणि काही वर्षांपूर्वी तू घडवलेल्या अपघाताचा साक्षीदार अजून जिवंत आहे असं सांगतो. विश्वास बसत नसेल तर जंगलात भेटायला ये असं म्हणतो. महीपत अर्जुनच्या सांगण्यावरून जंगलात पोहोचतो तेव्हा त्याला झाडावर बाबूच पोस्टर दिसतं. ते बघून तो घाबरतो आणि तिथून निघून जातो. बाबू आणि महीपत यांचा काहीतरी संबंध असल्याचा सायली आणि अर्जुनला संशय येतो आणि त्याचा हे शोध घ्यायचं ठरवतात. .मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत. "महिपतचं कारस्थान आता उघड करा","अरे अर्जुन सायली.. कशाला आपल्या महाराष्टाच्या उत्कृष्ट पोलीस आणि गुप्तहेर संस्थेचा अपमान करता रे…तुम्ही स्वतःला पोलीस किंवा डिटेक्टिव का समजता ? तुम्ही पोलीस किंवा गुप्तहेराच कायदेशीर प्रशिक्षण घेतल आहे का? तुमच्या कायम तोंडावर पडण्याच्या past रेकॉर्ड वरून तर तस वाटत नाही..अर्जुन तू वकिली तरी धड कर रे. बाबा..,तुम्हाला तुमच काम सुद्धा जमत नाही आणि कुठे ही न झेपणारी काम ओढून घेवून स्वतःचीच उरली सुरली image खराब करता.. आतापर्यंत तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट ४-५ वेळा करावी लागते तेंव्हा कुठे तुम्हाला करायचं काय आहे हे समजायला लागत.. तो पर्यंत सगळेच तुम्हाला मूर्ख बनवून खूप पुढे निघून गेलेले असतात..","तुमची आई घाला तशीच कार्यक्रम वाढवून आम्ही तर बघत पण नाही आता","मेहनत आहे ती दिसतीये अप्रतिम" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..महिपतचं सत्य समोर येणार का ? मालिकेत काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग दररोज रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर.. इल्लैयाराजा यांनी संगीतबद्ध केलेलं गोंधळ सिनेमाचं प्रोमोशनल मल्हारी गाणं प्रदर्शित ; सोशल मीडियावर चर्चा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.