Premier

Tharal Tar Mag : सायली-अर्जुनने प्रियाला रंगेहाथ पकडलं; प्रेक्षक म्हणाले "तरीही ती प्रिया.."

Star Pravah Tharal Tar Mag Latest Twist : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग मालिकेत सध्या अनेक नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच अर्जुन आणि सायली प्रियाला रंगेहाथ पकडणार आहेत.
Tharal Tar Mag : सायली-अर्जुनने प्रियाला रंगेहाथ पकडलं; प्रेक्षक म्हणाले "तरीही ती प्रिया.."
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग ही सध्याची लोकप्रिय मालिका. या मालिकेचं कथानक सध्या इंटरेस्टिंग वळणावर येऊन ठेपल आहे. मालिकेचा नवीन प्रोमो पाहून प्रेक्षकही खुश झाले.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com