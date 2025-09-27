Tharal Tar Mag : सायली-अर्जुनने प्रियाला रंगेहाथ पकडलं; प्रेक्षक म्हणाले "तरीही ती प्रिया.."

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग ही सध्याची लोकप्रिय मालिका. या मालिकेचं कथानक सध्या इंटरेस्टिंग वळणावर येऊन ठेपल आहे. मालिकेचा नवीन प्रोमो पाहून प्रेक्षकही खुश झाले. .अर्जुनने सायलीच्या आई-वडिलांना शोधण्याचा निश्चय केला आहे. तो आश्रमात जाऊन सायलीची माहिती असलेलं गाठोडं शोधतो पण त्याला ते सापडत नाही. ते गाठोडं प्रियानेच लपवल्याचा संशय अर्जुन आणि सायलीला असतो. त्यामुळे सायली एक युक्ती करते. .मालिकेच्या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, प्रियाने लपवलेलं गाठोडं बाहेर आणायचं असेल तर एकच मार्ग असल्याचं सायली म्हणते. ती अर्जुनच्या कानात एक युक्ती सांगते.अर्जुन सायलीने सांगितल्याप्रमाणे प्रियाला फोन करतो आणि तिला तू गाठोडं कुठे लपवलं आहेस ते मला माहितीये असं म्हणतो. ते ऐकून प्रिया घाबरते. जिथे तिने सायलीचं गाठोडं लपवलेलं तिथे जाते ते बाहेर काढून तिच्या गाडीत टाकते. तेव्हाच सायली अर्जुन येतात आणि त्यांना बघून ती घाबरते. .मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. "या प्रियाला असंच पाहिजे","तरीही ती प्रिया यांच्या नाकाखालून तो पुरावा घेऊन जाईल","हिने गाठोडं महिपतच्या घरी लपवलं ? लेखक काय डोकं चालवेल सांगता येत नाही.","ह्या सायलीला जरा चांगले कपडे द्या ....जुनाट काहीतरी घालत असते.","आता सायली -अर्जुन प्रियाची चांगली खोड मोडणार","आता त्या प्रियाला जेलमध्ये टाका पुन्हा" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .अर्जुन-सायली प्रियाकडून गाठोडं परत कसं मिळणार ? मालिकेत आता काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नाची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. . खऱ्या आयुष्यात लग्न कधी करणार 'तू ही रे माझा मितवा' मधला अर्णव? म्हणाला, ' याबद्दल विचार केलाच आहे पण... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.