Tharal Tar Mag : सायलीचा मॉडर्न लूक पाहून सुभेदार कुटूंब अवाक ! प्रेक्षक म्हणाले "आता अर्जुन सर तर.."

Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo : स्टार प्रवाहवरील चर्चेत राहणारी मालिका ठरलं तर मग त्यातील नवीन ट्विस्टमुळे गाजतंय. काय घडलं आहे मालिकेत नेमकं जाणून घेऊया.
kimaya narayan
  1. आतापर्यंत साडीत दिसणाऱ्या सायलीचं प्रेक्षकांच्या मागणीनुसार ट्रान्सफॉर्मेशन दाखवलं गेलं आहे.

  2. अस्मिता सायलीसाठी नवीन कपडे आणते आणि सायली तिच्या या नव्या लूकमध्ये घरच्यांना भुरळ घालते.

  3. अर्जुन घरी येतो तेव्हा सायलीला पाहून चकित होतो आणि पुन्हा एकदा तिच्या प्रेमात पडतो.

