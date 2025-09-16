Tharal Tar Mag : सायलीचा मॉडर्न लूक पाहून सुभेदार कुटूंब अवाक ! प्रेक्षक म्हणाले "आता अर्जुन सर तर.."

आतापर्यंत साडीत दिसणाऱ्या सायलीचं प्रेक्षकांच्या मागणीनुसार ट्रान्सफॉर्मेशन दाखवलं गेलं आहे.अस्मिता सायलीसाठी नवीन कपडे आणते आणि सायली तिच्या या नव्या लूकमध्ये घरच्यांना भुरळ घालते.अर्जुन घरी येतो तेव्हा सायलीला पाहून चकित होतो आणि पुन्हा एकदा तिच्या प्रेमात पडतो..Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सगळ्यांची लाडकी मालिका म्हणजे ठरलं तर मग. टीआरपीच्या रेसमध्ये नंबर 1 असलेल्या मालिकेचं कथानक कायमच चर्चेत असतं. त्यातच आता मालिकेच्या कथानकात नवीन ट्विस्ट आला आहे जो सध्या खूप चर्चेत आहे. .आतापर्यंत सायली मालिकेत साडीत वावरत आली आहे. सायलीचं ट्रान्सफॉर्मेशन करण्याची मागणी अनेकदा प्रेक्षकांनी केली आहे. प्रेक्षकांच्या मागणीचा मान राखत आता सायलीचं नवीन रूप प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे नवीन ट्विस्टने प्रेक्षकही खुश झाले आहेत. .मालिकेत पाहायला मिळालं की, अस्मिता सायलीचं ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं ठरवते. ती सायलीला नवीन कपडे आणते. सायली अस्मिताने दिलेला नवीन ड्रेस घालून बाहेर येते तिचं रूप सुभेदार कुटूंब पाहतच राहतात. अर्जुन घरी येतो तेव्हा सायलीचा नवीन लूक पाहून चकित होतो. तो पुन्हा एकदा बायकोच्या प्रेमात पडतो. .सायलीचा नवीन लूक प्रेक्षकांनाही खूप आवडला आहे. अनेकांनी कमेंट करत तिच्या नवीन लूकचं कौतुक केलं आहे. अर्जुन सरांना सायलीचं याड लागलं","अर्जुन सर सायलीच्या प्रेमात","आग लगा दी" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..दरम्यान मालिकेत प्रियाची पुन्हा एंट्री झाली आहे. त्यामुळे ती आता नवीन काय कारस्थान करणार हे पाहणं इंटरेस्टिंग असेल तेव्हा पाहायला विसरू नका ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर..FAQs :❓ ठरलं तर मग मालिकेत सायलीचं ट्रान्सफॉर्मेशन का दाखवलं गेलं?👉 प्रेक्षकांच्या मागणीनुसार सायलीला नवा लूक देण्यात आला आहे, ज्यामुळे कथानकात ताजेपणा आला आहे.❓ सायलीचा नवा लूक मालिकेत कसा दाखवला आहे?👉 अस्मिता सायलीसाठी नवे कपडे आणते आणि त्या ड्रेसमध्ये सायली खूपच सुंदर दिसते.❓ सुभेदार कुटुंबाची सायलीच्या नव्या लूकवर काय प्रतिक्रिया असते?👉 सायलीचा नवा लूक पाहून संपूर्ण कुटुंब आश्चर्यचकित होतं आणि तिचं सौंदर्य पाहतच राहतं.❓ अर्जुनची सायलीच्या नव्या लूकवर काय प्रतिक्रिया असते?👉 अर्जुन सायलीला पाहून थक्क होतो आणि पुन्हा एकदा तिच्या प्रेमात पडतो.❓ या ट्विस्टमुळे मालिकेच्या लोकप्रियतेवर काय परिणाम झाला आहे?👉 प्रेक्षकांना हा नवा ट्विस्ट खूप आवडला असून सोशल मीडियावर मालिकेची चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.