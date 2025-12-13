Premier

नागराजचं खरं रूप बापूमुळे अखेर अर्जुन सायली समोर येणार ? प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता याचाही खून.."

Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग मालिकेतील महत्त्वपूर्ण ट्विस्ट येणार आहे. मालिकेचा नवा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांना काही प्रश्न पडले आहेत. काय म्हणाले प्रेक्षक जाणून घेऊया.
Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo

Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertaiment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग ही सगळ्यात चालणारी मालिका. या मालिकेचा प्रेक्षकवर्ग मोठा आहे. अर्जुन आणि सायलीची गोष्ट आणि सायलीच्या भूतकाळाचं रहस्य यामुळे मालिकेचा प्रेक्षकवर्ग अजूनही टिकून आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com