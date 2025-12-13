नागराजचं खरं रूप बापूमुळे अखेर अर्जुन सायली समोर येणार ? प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता याचाही खून.."

Marathi Entertaiment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग ही सगळ्यात चालणारी मालिका. या मालिकेचा प्रेक्षकवर्ग मोठा आहे. अर्जुन आणि सायलीची गोष्ट आणि सायलीच्या भूतकाळाचं रहस्य यामुळे मालिकेचा प्रेक्षकवर्ग अजूनही टिकून आहे. .सध्या मालिकेत अर्जुन आणि सायली मिळून सायलीच्या भूतकाळाचा शोध घेत आहेत. प्रतिमा आत्याच्या अपघातामागे महीपत असल्याचं त्यांना समजलं आहे. तर अर्जुन त्यांच्या गाडीचा अपघात करणाऱ्या बाबूचा शोध घेत असतो जो त्यांना तुळजापूरमध्ये सापडतो. त्यातच आता मालिकेचा महत्त्वाचा प्रोमो समोर आला आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, अर्जुन आणि सायली मिळून बाबूला पकडतात. अर्जुन त्याला महीपतनेच हा अपघात करायला सांगितलेला ना असं विचारतो. बाबू हो म्हणतो. पण तो सांगताना सांगतो की हे महीपतचं एकट्याच काम नव्हतं त्याला कुणीतरी सुपारी दिली होती. अर्जुन त्याला सुपारी देणाऱ्या माणसाला ओळखू शकशील का ? असं विचारतो तेव्हा बाबू हो म्हणतो. .अनेकांनी कमेंट करत प्रोमोवरील शंका उपस्थित केल्या. "आता बाबूचा गेम होणार.....अर्जुन एवढ्या मोठ्याने बोलतोय म्हणजे प्रिया ऐकणार हे फिक्स आहे या मालिकेत","काहीही पण दाखवत जाऊ नका, तो तुमच्या मालिकेत मेला आहे, उगाच लोकांना उल्लू बनवू नका. एक तर मालिका संपवा नाही तर प्रिया कोण कुठली मुलगी तिला कायमच घरातून बाहेर काढा आणि महिपत व रविराजच्या भावाला त्यांना जेल मध्ये टाका....","बाबू त्याचा चेहरा ओळखायच्या आधीच मरणार...","किती वेळ काढणार अजून सायलीच खरी तन्वी आहे हे सिद्ध करायला ?" अशा शंका प्रेक्षकांनी उपस्थित केल्या आहेत. .अर्जुन सायलीसमोर नागराजचा खरा चेहरा उघड होईल का ? प्रिया अर्जुन-सायलीच्या मार्गात अडथळे उभे करेल का ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर..Promo : समर-स्वानंदी हळूहळू एकमेकांच्या पडतायेत प्रेमात ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता माती खाऊ नका".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.