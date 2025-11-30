Video : महिपत घेणार सायली-प्रतिमाचा जीव ? प्रोमो पाहून प्रेक्षकांचा जीव टांगणीला; म्हणाले..

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग ही मालिका सध्या खूप चर्चेत आहे. या मालिकेतील महत्त्वाची रहस्य आता उलगडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यातच आता मालिकेत नवा ट्विस्ट येणार आहे. .प्रतिमाच्या अपघातामागे महीपत असल्याचा संशय अर्जुन आणि सायलीला आलाय. त्यासाठी ते त्याला ब्लॅकमेल करत आहेत. त्यातच आता प्रतिमा स्वतः महिपतला जाब विचारणार आहे. मालिकेचा नवीन प्रोमो नुकताच समोर आला आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं आहे की, महीपत प्रतिमाला बघतो आणि म्हणतो "चाळीस वर्षानंतर का होईना पण तू माझ्याच हातून मरणार. तुझा आणि रविराजचा अपघात मीच घडवून आणला होता." हे ऐकून प्रतिमा बिथरते आणि त्याच्यावर मशाल उगारते तर महीपत तिच्यावर बंदूक रोखतो. सायली प्रतिमाच्या मदतीला धावून येते. तेव्हा समोरून गुंड धावत येऊन सायलीवर बंदूक रोखतो. ते दोघेही एकत्र बंदुकीचा ट्रिगर दाबतात. तर अर्जुन घाबरून ओरडतो. .मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांना धक्का बसला आहे. "आता तुम्ही सायली च सत्य समोर आणा नाही तर बंद करा ही सिरियल बस झालं तुमचं","माय लेकीची भेट लवकर दाखवा खरे चेहरे समोर आणा करे खोटे चेहरे समोर आणा आणि मग सिरीयल पुन्हा लांबवा प्रेक्षकांचे काहीच म्हणणे नाही रविराज वकिलांचा कार्यक्रम थोडं लांबवा महिपत शेकरेप चॅटिंग एकदम फर्स्ट क्लास पण प्रेक्षकांना जास्त ताणून धरू नका","सायली आणि प्रतिमाला आता मारू नका" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .सायली आणि प्रतिमाचा जीव धोक्यात येणार का ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर..आई आणि मुलींची एक आगळीवेगळी गोष्ट ! येत्या महिलादिनाला भेटीस येतायत 'तिघी'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.