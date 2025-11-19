Tharal Tar Mag : महिपतला पाहून प्रतिमाची स्मृती आली परत ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकही खुश

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्वातील आघाडीची मालिका ठरलं तर मग त्यातील ट्विस्ट अँड टर्न्समुळे. या मालिकेत सध्या अनेक नवीन वळण पाहायला मिळत आहेत. त्यातच आता सायलीच्या खऱ्या आई-बाबांविषयी महत्त्वाची गोष्ट समोर येणार आहे. .मालिकेत मैनावती आणि सदाशिव तिचे खरे आई-वडील नसल्याची खात्री सायलीची पटली आहे. त्यातच या दोघांनी लहानपणी भीक मागण्याच्या आणि चोरी करण्याच्या कामाला लावल्याचं समोर आलं आहे. त्यातच आता नवीन ट्विस्ट मालिकेत येणार आहे. .मालिकेच्या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, महीपत मंदिरात देवीची आरती करत असतो. तर प्रतिमा दर्शनासाठी रांगेत उभी असते. अचानक महीपत आणि ती समोरासमोर येतात. महिपतच्या हातातील आरतीचं ताट बघून भूतकाळातील घटना दिसते आणि ती त्याला ओळखते. पण ती काही बोलणार त्या आधीच घाबरून बेशुद्ध पडते. सायली तिला सावरते आणि तिला महिपतवर संशय येतो. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत पण त्यांनी लवकर सायलीचं तन्वी असल्याचं सिद्ध करण्याची मागणी केली आहे. "काय यार... प्रेक्षकांना काय बघायचं आहे ते राहिले बाजूलाच... फालतूपणा नुसता.... जरा पण इंटरेस्ट नाही आता...","अरे किती वेळ काढाल","नेहमीच आहे यांच.. ऐन वेळेला बावळट पणा करतात आणि परत ० वर येतात.. यांच्या कडे मागच्या अनुभवातून शिक्षण नाही घेता येत का… प्रत्येक वेळेस same बावळट पणा कसा करू शकतात? येत कुठून इतक tallent","लवकर सायलीच तन्वी आहे हे सिद्ध करा" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .सायलीसमोर सत्य कसं येणार ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. ."हे नातं नक्की काय आहे?" समंथाचा दिग्दर्शकासोबतचा फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.