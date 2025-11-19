Premier

Tharal Tar Mag : महिपतला पाहून प्रतिमाची स्मृती आली परत ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकही खुश

Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo : स्टार प्रवाह ठरलं तर मग मालिकेत महिपतला पाहून प्रतिमाला भूतकाळ आठवतो. मालिकेत काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo

Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्वातील आघाडीची मालिका ठरलं तर मग त्यातील ट्विस्ट अँड टर्न्समुळे. या मालिकेत सध्या अनेक नवीन वळण पाहायला मिळत आहेत. त्यातच आता सायलीच्या खऱ्या आई-बाबांविषयी महत्त्वाची गोष्ट समोर येणार आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com