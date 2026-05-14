Video: सायलीच तन्वी असल्याचं उघड होणार ? नव्या प्रोमोने प्रेक्षकांमध्ये उत्साह; "आता मालिका योग्य ट्रॅकवर"

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील आघाडीची मालिका ठरलं तर मग सध्या त्यातील ट्विस्ट अँड टर्न्समुळे चर्चेत आहे. या मालिकेत प्रिया ही खोटी तन्वी असल्याचं नुकतंच सिद्ध झालं. त्यातच आता नवा ट्विस्ट येणार आहे. .मालिकेत पाहायला मिळालं की, अर्जुन आणि सायलीने मिळून प्रियाच्या खोटेपणाचा पर्दाफाश केला. तिची सगळी कारस्थानं उघड केली. इतकंच नाही ती खोटी तन्वी बनून सुभेदारांच्या घरात राहत होती हे पुराव्यानिशी सिद्ध केलं. त्यामुळे तिला जेलमध्ये टाकण्यात आलं. त्यातच आता मालिकेच्या नव्या प्रोमोने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे..प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, प्रियाच्या खोटेपणा उघड झाल्यामुळे पूर्णाईला धक्का बसला असून ती आता सायलीला तन्वी समजू लागली आहे. त्यामुळे आपणच खरी तन्वी आहे या सत्यापासून अनभिज्ञ असणारी सायली तन्वी असल्याचं नाटक करत आहे. पूर्णाई सायलीला कविता ऐकवते आणि शेवटच्या दोन ओळी म्हणायला सांगते. सायली शेवटच्या दोन्ही ओळी चुकीच्या म्हणते. तेव्हा पूर्णाई लहानपणीही तन्वी शेवटच्या दोन ओळी चुकीच्या म्हणायची असं म्हणते. तर सायलीला सुद्धा लहानपणी आश्रमातसुद्धा ती चुकीच्या ओळी म्हणायची हे आठवतं. त्यामुळे हा योगायोग बघून तिला आश्चर्य वाटतं. तर सुभेदारांना तन्वी आणि सायली मधील हे साम्य पाहून धक्का बसतो. '.प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत. "प्लीज आता खऱ्या तन्वीला लवकरात लवकर आणा","एक साधा नी सरळ प्रश्न आहे... की ... जेव्हा खरी तन्वी म्हणजेच सायली अपघात नंतर आश्रमात गेली तेव्हा तिने कधी आरसा वगैरे पहिला होता की नाही... की तिथे आरसा च न्हवता आणि तिला आठवत नाही आपण लहान असताना कसे दिसायची एवढं आठवत नसेल का... कमाल आहे बाबा लिहिण्याची ही.","सायलीला आठवू दे की तन्वी आहे अर्जुन ची मैत्रीण आणि ती विसरू दे की ती सायली अर्जुन ची बायको आहे ... मग अर्जुन पुन्हा खऱ्या तन्वी ला कसा प्रेमात पाडतो ते दाखवा.. आरामात एक वर्ष जाईल ह्यात .. ","फक्त तन्वी अश्विन ची बायको आहे असं नको वाटायला पूर्णा आजीला..." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..सायली तन्वी असल्याचं कसं सिद्ध होणार ? मालिकेत नवा ट्विस्ट काय येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा ठरलं तर मग दररोज रात्री 8:45 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर.