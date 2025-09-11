Premier

Video : "शाब्बास असंच पाहिजे त्या प्रियाला"; सायलीने हात धरून काढलं घराबाहेर; प्रेक्षक झाले खुश

Star Pravah Tharal Tar Mag Upcoming Promo : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
Summary

  1. ठरलं तर मग मालिकेत सध्या अर्जुन सायलीच्या पालकांचा शोध घेत आहे, तर अश्विन प्रियाच्या गोड बोलण्याला भुलतो आहे.

  2. मालिकेचा नवीन प्रोमो नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे.

  3. प्रोमो पाहून प्रेक्षक आनंदी झाले आहेत आणि पुढच्या भागाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

