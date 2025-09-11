Video : "शाब्बास असंच पाहिजे त्या प्रियाला"; सायलीने हात धरून काढलं घराबाहेर; प्रेक्षक झाले खुश

ठरलं तर मग मालिकेत सध्या अर्जुन सायलीच्या पालकांचा शोध घेत आहे, तर अश्विन प्रियाच्या गोड बोलण्याला भुलतो आहे.मालिकेचा नवीन प्रोमो नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे.प्रोमो पाहून प्रेक्षक आनंदी झाले आहेत आणि पुढच्या भागाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत..Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग या मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. मालिकेत अर्जुन सायलीच्या पालकांचा शोध घेतोय. तर अश्विन प्रियाच्या गोड बोलण्याला फसतो. त्यातच आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .मालिकेचा नवीन प्रोमो नुकताच नवीन प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. हा प्रोमो बघून प्रेक्षक खुश झाले आहेत. मालिकेत काय घडलं आहे नेमकं जाणून घेऊया, .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, सायली घरच्यांबरोबर दसऱ्याच्या तयारीविषयी बोलत असतानाच प्रिया दारात येते. दसऱ्याच्या तयारीसाठीच मी परत आले असं म्हणते. तिला बघून सायली चिडते आणि तिला घराबाहेर जायला सांगते. अश्विन कायद्याने तिला माफ केलंय आणि तिची सुटका झालीये असं सांगतो पण सायली कायद्याने जरी तिला माफ केलं असलं तरीही मी माफ करणार नाही असं म्हणते आणि हात धरून घराच्या गेटबाहेर काढते आणि तिचं सामान कल्पना फेकून देते. .प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत. "मस्त त्या प्रिया ला घेऊ नका घरात त्या अश्विन ला पण काढा बाहेर कधी त्याला बुद्धी यायची काय माहिती प्रिया चा गुलाम झालाय तो तर ","जबरदस्त","शाब्बास असंच पाहिजे त्या प्रियाला","त्या प्रियाची हीच लायकी आहे" अशा कमेंट्स केल्या आहेत. .मालिकेचा हा विशेष भाग 15 आणि 16 सप्टेंबरला प्रसारित केला जाणार आहे. तेव्हा पाहायला विसरू नका ठरलं तर मग सोमवार ते शनिवार रात्री 8:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर..FAQs : 1. प्रोमोमध्ये मुख्य प्रसंग काय दाखवला आहे?सायली प्रियाला घराबाहेर काढते, जरी अश्विन कायद्याने तिची सुटका झाल्याचं सांगतो.2. प्रिया घरात परत का आली आहे?दसऱ्याच्या तयारीसाठी परत आल्याचं ती सांगते.3. सायली प्रियाला माफ का करत नाही?कारण सायलीला प्रियाच्या कृत्यांमुळे अजूनही दुःख आणि राग आहे.4. अश्विनची भूमिका काय आहे?अश्विन सांगतो की कायद्याने प्रियाला माफ केलं आहे, त्यामुळे ती निर्दोष आहे.5. पुढे मालिकेत काय होऊ शकतं?प्रियाचा घरात राहण्याचा प्रयत्न, सायली आणि अश्विनमध्ये वाद, आणि दसऱ्याच्या सणात मोठा नाट्यमय ट्विस्ट घडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.