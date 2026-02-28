Video : "अर्जुन आणि सायली, तुमचा साबण खूप slow आहे"; टीआरपी घसरल्यावर पुन्हा एकदा प्रियाची डीएनए टेस्ट !

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सगळ्यात लोकप्रिय मालिका म्हणजे ठरलं तर मग. गेल्या काही काळापासून कथानकातील बदलामुळे मालिकेचा टीआरपी घसरतो आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन निर्मात्यांनी पुन्हा एकदा नवीन ट्विस्ट आणला आहे. या मालिकेचा नवीन प्रोमो नुकताच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. .मालिकेत नागराजला महीपतच्या साक्षीमुळे अटक झाल्यानंतर त्याने सुभेदारांच्याच घरात एक घरभेदी असल्याची हिंट दिलीय. या हिंटचा वापर करून अर्जुन आणि सायली प्रियापर्यंत पोहोचले आहेत. त्यातच नव्या प्रोमोने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतला आहे..प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, पूर्णा आजी प्रियाने बनवलेल्या पुरणपोळ्या चाखून बघते. या पुरणपोळ्या हुबेहूब प्रतिमाने बनवलेल्याच पुराणपोळ्यांसारख्याच झाल्या आहेत असं ती म्हणते. तेव्हा प्रिया त्या होणारच होत्या कारण मी तिची रक्ताची मुलगी आहे असं म्हणते. त्यानंतर काहीच वेळात अचानक प्रतिमा चक्कर येऊन पडते. तिला ताबडतोब रक्ताची गरज असल्याचं डॉक्टर सांगतात. तेव्हा प्रिया प्रतिमाला रक्त देण्यास नकार देते. या गोष्टीचा सायलीला संशय येतो..प्रियाच्या रक्तगटाची तपासणी करणं आवश्यक आहे हे अर्जुनच्या लक्षात येते. तो हुशारीने सुभेदाराच्या घरी रक्तदान शिबीर आयोजित करतो. या कॅम्पमध्ये तो हुशारीने प्रियाचं ब्लड सॅम्पल मिळवतो पण ती काहीतरी घोळ घालणार याची त्याला खात्री असते. प्रिया रिपोर्ट बदलण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये फोन करते पण अर्जुन-सायलीला हे माहित असल्याने ते वेळीच सावध होतात. प्रियाचे खरे रिपोर्ट्स पाहून त्यांना धक्का बसतो..आता प्रोमो पाहून अनेक नेटिझन्सनी आनंद व्यक्त करण्याऐवजी त्यांचा राग व्यक्त केला आहे. कारण आतापर्यंत मालिकेत प्रियाच्या रक्ततपासणीचा आणि डीएनए तपासणीचा ट्विस्ट अनेकवेळा आणण्यात आला आहे. त्यातून ती हुशारीने वाचल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांनी "काय तेच तेच दाखवताय "असं म्हणत त्यांचा राग व्यक्त केला..अनेकांनी "प्रिया प्रेग्नेंट असणार 100%..","आम्हाला 3 वर्षांपूर्वीच माहित होतं प्रतिमाला तन्वीच्या रक्ताची गरज पडणार... शेवटी लेखक आणि डायरेक्टर तिथेच आला... चलो देर आये दुरुस्त आये..","तुम्ही ठरलं तर मग ऑफ इअर करून तुमच्या कमळी ला नंबर वन आणण्याचे स्वप्न बघत आहात. तुम्हाला त्याबद्दल धन्यवाद तुम्ही असेच स्वप्न बघत र आणि ठरलं तर मग लवकरच अकराशे भाग कम्प्लीट करेल.","जे सत्य सर्व प्रेक्षकांना माहीत आहे ते दाखवायला तुम्ही एवढा सस्पेन्स का क्रिएट करत आहात","लवकरात सत्य सगळ्यांसमोर येईल. पण प्लीज आता लवकरात लवकर खऱ्या तन्वीला समोर आणा. किती दिवस अजून","अर्जुन आणि सायली, तुमचा साबण खूप slowwwwwww आहे.. संपूर्ण जगाला जी गोष्ट कळते तीच गोष्ट तुम्हा दोघांना अनंत वर्षांनी उमगते..","एवढा मोठा suspence create करून पण जर नाही कळलं आता प्रिया तन्वी नाही आहे तर प्रेक्षक कधीच तुमच्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत","अवघं जग संपेल पण सायली तन्वी आहे हे कधीच नाही समजणार, trp साठी किती misleading promos टाकणार आहात खूप उल्लु बनवलं स्टार वाल्यांनी 3 वर्षांपासून असच करताय प्रेक्षकांना उल्लू बनवणं" अशा कमेंट्स केल्या आहेत..आता यावेळी तरी प्रिया तन्वी नसल्याचं समजणार का ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी ठरलं तर मग सोम-शुक्र रात्री 8:45 ते 9:30 आणि शनि-रवि. रात्री 8:30 ते 9:00 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर.."तर स्थळ आणा.." मुरांबा फेम अभिनेत्रीने दुसऱ्या लग्नानंतर मांडलं स्पष्ट मत ; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.