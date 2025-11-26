Premier

Video : "माझं तुमच्यावर प्रेम आहे" ईश्वरीने अर्णवला दिली प्रेमाची कबुली; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश

Star Pravah Tu Hi Re Maza Mitwa Upcoming Promo : स्टार प्रवाहवरील तू हि रे माझा मितवा मालिकेत ईश्वरी अर्णवजवळ तिच्या भावना व्यक्त करणार आहे. मालिकेत नवीन काय ट्विस्ट येणार आणि प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी काय प्रतिक्रिया दिली जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील तू हि रे माझा मितवा ही सध्याची लोकप्रिय मालिका आहे. या मालिकेने कमी कालावधीत प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलं आहे. अर्णव ईश्वरीची गोष्ट प्रेक्षक एन्जॉय करतात. त्यातच आता मालिकेत सुखद ट्विस्ट आला आहे.

