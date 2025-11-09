Video : ईश्वरीचा अर्णवला सरप्राईज द्यायचा प्लॅन फसला ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकांना हसू अनावर; म्हणाले..

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्वातील सध्याच्या आघाडीच्या मालिकांपैकी एक मालिका म्हणजे तू हि रे माझा मितवा. अर्णव, ईश्वरीची मुख्य भूमिका असलेली ही मालिका खूप गाजतेय. काय घडलं आहे मालिकेत जाणून घेऊया. .मालिकेत सध्या पाहायला मिळत आहेत की, अर्णव आणि ईश्वरी एकमेकांच्या प्रेमात पडले आहेत पण त्यांनी अजून कबुली दिली नाहीये. तर राकेश आणि लावण्या त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातच मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, ईश्वरी अर्णवचं आभार मानण्यासाठी त्यांची रूम सजवते आणि त्याच्यासाठी फुलांचा बुके घेऊन येते. तेव्हाच अर्णव येतो. ईश्वरी अर्णवला बुके देते आणि त्याला शिंका येऊ लागतात. अर्णव तिला या फुलांची ॲलर्जी असल्याचं सांगतो. ते ऐकून ईश्वरीला धक्का बसतो. .हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र खुश झाले आहेत. "अर्णव ईश्वराची नोकझोक सुरु","यांचीच भांडण आवडतात त्या राकेश आणि लावण्यापेक्षा","त्या लावण्या आणि राकेशला हाकला" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .ईश्वरी आणि अर्णव प्रेमाची कबुली देणार का ? मालिकेत काय नवीन ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा तू हि रे माझा मितवा दररोज रात्री 8 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .'ही' मराठी अभिनेत्री होणार शेट्टींची सून ?अहान शेट्टीला डेट करत असल्याची चर्चा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.