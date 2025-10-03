Video : राजेशच राकेश असल्याचं सत्य ईश्वरीसमोर उघड ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता तरी तिला अक्कल येऊ दे"

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सध्या चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे तू हि रे माझा मितवा. अर्णव आणि ईश्वरीची गोष्ट असलेल्या ही मालिका सतत चर्चेत असते. जाणून घेऊया मालिकेत आलेल्या नवीन ट्विस्टविषयी..अर्णवने जबरदस्ती लग्न केल्यामुळे ईश्वरी नाराज आहे. तर ईश्वरी आपल्याला मिळणार नाही म्हणून राजेश चिडला आहे. त्यातच तो आता खूप मोठा निर्णय घेणार आहे. मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळाले की, राजेशिर्केंच्या घरात नवरात्रीचा उत्सव सुरु असतो. ईश्वरी देवीजवळ तिने नऊ दिवस तिची मनोभावे पूजा केली आहे त्यामुळे तिच्यासमोर सत्य घेऊन येण्याची विनंती करते. त्याचवेळी तिला कुणीतरी नवरात्रीचा खेळ खेळताना दिसतं. तितक्यात मामी जावईबापू अशी हाक मारते. ती व्यक्ती तोंडाजवळ घेतलेलं मडकं खाली करते तेव्हा तिला राजेश दिसतो. राजेश आणि राकेश एकच व्यक्ती आहे समजल्यावर ईश्वरीला धक्का बसतो आणि ती चक्कर येऊन खाली पडते. .अनेकांनी कमेंट्स करत प्रोमो खूप चांगला असल्याचं म्हटलं आहे. "आता मजा येणार ","आता तरी त्या ईश्वराला अक्कल येऊ देत. अर्णव खरा असल्याचं तिला समजू देत","आत्ता समजलं इशू ला अर्णव ने लग्न जबरदस्ती ने केल नाही ते.....मी तर वाट पाहत आहे कधी इशू अर्णवशी बोलेल छान पैकी","खर असु दे सगळ, म्हणजे ईश्वराला अर्णवच प्रेम समजेल." अशा शब्दांमध्ये अनेकांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. .अर्णव ईश्वराला सगळं सत्य सांगू शकेल का ? मालिकेत काय ट्विस्ट येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा तू हि रे माझा मितवा रविवार 5 ऑक्टोबर रात्री 10:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .गायक झुबीन गर्ग यांच्या मृत्यूचं गुढं उलगडलं, स्कुबा डायव्हिंग नाही तर हे होतं मोठं मृत्यूचं कारण, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.