Video : ईश्वरीसमोर आलं अर्णवचं सत्य ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता तरी तिला प्रपोज कर"

Star Pravah Tu Hi Re Maza Mitwa Upcoming Promo : स्टार प्रवाहवरील तू हि रे माझा मितवा मालिकेत ईश्वरीला अर्णवच्या वागण्यामागचं खरं कारण समजणार आहे. प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी वेगळीच मागणी केली आहे.
Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील तू हि रे माझा मितवा मालिकेत सध्या रंजक वळण पाहायला मिळतंय. मालिकेतील नवीन ट्विस्ट पाहून प्रेक्षक मात्र खुश झाले आहेत. काय घडलं आहे मालिकेत नेमकं जाणून घेऊया.

