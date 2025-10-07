Video : ईश्वरीसमोर आलं अर्णवचं सत्य ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "आता तरी तिला प्रपोज कर"

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील तू हि रे माझा मितवा मालिकेत सध्या रंजक वळण पाहायला मिळतंय. मालिकेतील नवीन ट्विस्ट पाहून प्रेक्षक मात्र खुश झाले आहेत. काय घडलं आहे मालिकेत नेमकं जाणून घेऊया..मालिकेत सध्या पाहायला मिळालं की, राकेशचं अंजलीचा नवरा राजेश आहे हे सत्य ईश्वरीसमोर आलं आहे. त्यामुळे तिला जबरदस्त धक्का बसला आहे. इतके दिवस राकेश आपली फसवणूक करत होता आणि त्याला आपल्याशी लग्न करायचं होतं हे तिला समजलं आहे. अर्णवची जे काही घडलं त्यात काहीही चूक नव्हती हे तिच्यासमोर आल्यामुळे तिला स्वतःची लाज वाटते. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, ईश्वरी अर्णवला राकेशने "अंजली दीदींबरोबर काही वाईट केलं तर" असं विचारते. तेव्हा अर्णव याच भीतीमुळे "मी तुला खरं सांगितलं नाही" असं म्हणतो. त्यावर ईश्वरी "म्हणून तुम्ही स्वतःचं आयुष्यही पणाला लावलत" असं म्हणते. त्यावर अर्णव 'मला तुझ्या आयुष्याची माती होऊ दयायची नव्हती' असं म्हणतो. त्यावर ईश्वरी "इतकं माझ्यासाठी?" असा प्रश्न विचारते. त्यावर अर्णव "तुला खूप काही सांगायचंय अजून" असं म्हणतो. त्यावर ईश्वरी "मी कोण होते तुमची ?" असं विचारते त्यावर अर्णव गप्प बसतो. .प्रोमो पाहून मात्र प्रेक्षक खुश झाले आहेत. "अरे ईश्वरी तो तुझ्या प्रेमात पडला आहे. समजून घे","आता मज्जा येणार. अर्णव ईश्वरी मिळून राकेशला धडा शिकवणार","तो भुक्कडचंद कधीच प्रेमात पडलाय तुझ्या इशू. हळूहळू समजेल तुला","अरे अर्णव आता तरी तिला प्रपोज कर","अर्णव आताच सांग तिला माझं तुझ्यावर प्रेम आहे ते" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .अर्णव ईश्वरीजवळ त्याच्या प्रेमाची कबुली देईल का ? राकेश नवीन काय कारस्थान रचणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा तू हि रे माझा मितवा दररोज रात्री 10:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. .Marathi Movie : अरेंज मॅरेजची मॉडर्न गोष्ट, प्रेमाची गोष्ट सिनेमाचा भन्नाट ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.