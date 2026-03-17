हा राया नाहीतर भलताच ! मालिकेतून 4 कलाकार बाहेर पडल्यानंतर आलेल्या नव्या ट्विस्टने प्रेक्षक चक्रावले

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील मालिका येड लागलं प्रेमाचं सध्या चर्चेत आहे. याचं कारण म्हणजे या मालिकेतील चार कलाकारांनी मालिकेतून अचानक एक्झिट घेतली. यामुळे या मालिकेच्या चाहत्यावर्गाला खूप मोठा धक्का बसला आहे. त्यातच आता मालिकेच्या कथानकामध्ये खूप मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. .येड लागलं प्रेमाचं मालिकेत सध्या खूप मोठे ट्विस्ट प्रेक्षकांना पाहायला मिळाले. नीना कुलकर्णी यांच्यापाठोपाठ प्राजक्ता नवनाळे, उमेश दामले आणि दिनेश वध्या यांनीही ही मालिका सोडली. मालिकेतील त्या पात्रांची कथा संपल्यामुळे त्यांनी मालिकेतून निरोप घेतला. त्यातच आता मालिकेत नवा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. मालिकेचा नवा प्रोमो नुकताच सोशल मिडियावर शेयर करण्यात आला. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, इंद्रायणी धर्माधिकारी रायावर बंदूक रोखते आणि त्याला "विसरू नकोस तू राया नाहीस विशाल भोसले आहेस" असं म्हणते. तेव्हा रायाने घेतलेल्या पोलिस ट्रेनिंगचं भूतकाळ त्याला आठवतो आणि तो हसतो. "मंजिरीला विसर नाहीतर गोळी घालेन" असं ती म्हणते. त्यावर राया "मंजिरी माझ्या केसाला पण धक्का लागू देणार नाही. " असं तो म्हणतो. तर मंजिरी जिजीच्या फोटोसमोर रायाला घरी आणल्याशिवाय या घरात पाऊल ठेवणार नाही अशी शपथ घेते. तर काकू आणि जय तिची साथ देतात. तर इंद्रायणी रायाला प्रश्न करते की,"विशाल भोसलेची वेड्यासारखी वाट पाहणाऱ्या गार्गीला काय उत्तर देणार ?" यावर राया चकित होतो. ."आता मजा येणार","गार्गी म्हणून कोण अभिनेत्री येणार ?","आगामी एपिसोडसाठी उत्सुक !","एकाच मालिकेत किती ट्विस्ट" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .आता हा विशाल भोसले नेमका कोण आहे ? राया आणि मंजिरीचं नातं टिकणार का ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा येड लागलं प्रेमाचं रविवार 22 मार्च दु. 1 वाजता Star प्रवाहवर.