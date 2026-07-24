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सुबोध भावेने साकारली गोंदवलेकर महाराजांची भूमिका, अभिनेत्याबद्दल अनुभव सांगताना अर्थव सुदामे म्हणाला... 'त्यांनी पैसे...'

SUBODH BHAVE'S GONDAVALEKAR MAHARAJ LOOK GOES VIRAL: अभिनेता सुबोध भावे यांनी रीलस्टार अथर्व सुदामेच्या शॉर्ट फिल्ममध्ये गोंदवलेकर महाराजांची भूमिका साकारत पुन्हा एकदा चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत.
SUBODH BHAVE'S GONDAVALEKAR MAHARAJ

SUBODH BHAVE'S GONDAVALEKAR MAHARAJ

ESAKAL

Apurva Kulkarni
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SUBODH BHAVE SUPPORTS ATHARVA SUDAME'S SHORT FILM: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावे याने आजपर्यंत अनेक भूमिका साकारल्या आहे. कधी नायक तर कधी खलनायक तर कधी 'नीम करोली बाबा' अशा अनेक भूमिकेमध्ये तो पहायला मिळाला. दरम्यान अशातच आता त्यांच्या एका अभिनयाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. सुबोधनं रीलस्टार अथर्व सुदामेसोबत एक शॉर्ट फिल्म केलीय.

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