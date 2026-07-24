सुबोध भावेने साकारली गोंदवलेकर महाराजांची भूमिका, अभिनेत्याबद्दल अनुभव सांगताना अर्थव सुदामे म्हणाला... 'त्यांनी पैसे...'

SUBODH BHAVE SUPPORTS ATHARVA SUDAME'S SHORT FILM: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावे याने आजपर्यंत अनेक भूमिका साकारल्या आहे. कधी नायक तर कधी खलनायक तर कधी 'नीम करोली बाबा' अशा अनेक भूमिकेमध्ये तो पहायला मिळाला. दरम्यान अशातच आता त्यांच्या एका अभिनयाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. सुबोधनं रीलस्टार अथर्व सुदामेसोबत एक शॉर्ट फिल्म केलीय. .या शॉर्ट फिल्मध्ये सुबोधने गोंदवलेकर महाराजांची भूमिका साकारली आहे. अथर्वने त्याच्या सोशल मीडियावर सुबोधचे आणि शुटिंगच्या वेळीचे काही फोटो शेअर केलेत. यावेळी अथर्वने सुबोधचं कौतूक करत आभारही मानले आहे. त्याने पोस्टमध्ये लिहलं की,'स्क्रिप्ट वाचून सुबोध भावे यांनी शॉर्ट फिल्मसाठी लगेच होकार कळवला होता. तसंच जेव्हा मी त्यांना मानधनाविषयी विचारलं, तेव्हा त्यांनी 'या गोष्टीचा काही संबंध नाही. अरे तू काहीतरी चांगलं काम करतोय. ते कर मी आहे.' असं उत्तर दिलं. एवढ्या मोठ्या अभिनेत्याकडून असं ऐकल्यावर अथर्व सुद्धा निशब्द झाला.'.त्याने पोस्टमध्ये म्हटलं, 'त्यादिवशी जेव्हा सुबोध सरांच्या तोंडून 'तु कर मी आहे' हे शब्द ऐकले तेव्हा मला गोंदवलेकर महाराजांचा आशीर्वाद ऐकू आला. तसंच या शॉर्ट फिल्ममुळे दोन व्यक्ती एकत्र आल्या. एक म्हणजे माझे आराध्य गोंदवलेकर महाराज आणि दुसरे सुबोध भावे सर'.दरम्यान त्याच्या या पोस्टवर कमेंट करत सुबोध भावेने आभार मानलेत. अनेक नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत सुबोधच्या लूकचं कौतूक केलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर ही पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .प्राजक्ता माळीनं केलंय किंग खानसोबत काम! एका सीनसाठी घेतलेले 17 टेक; SRKसोबतची जुनी क्लिप व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.