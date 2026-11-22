SUKANYA MONE DANCE VIDEO WINS HEARTS ON SOCIAL MEDIA: 'दिलरुबा दिलनशी' हे गाणं सध्या इन्स्टाग्रामवर ट्रेंडिंगवर आहे. या गाण्यानं सध्या रीलस्टारपासून सेलिब्रिटीपर्यंत प्रत्येकाला वेड लावलय. अनेक जण या गाण्यावर रील बनवताना पहायला मिळताय. दरम्यान अशातच सुकन्या मोन आणि ऐश्वर्या शेट्ये यांनी या गाण्यावर ठेका धरलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .ऐश्वर्याने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक रील शेअर केलय. या रीलमध्ये सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंडिंगवर असलेल्या 'दिलरुबा दिलनशी' या गाण्यावर दोघी धमाकेदार डान्स करताना पहायला मिळताय. व्हिडिओमध्ये सुकन्या मोनेंची एनर्जी पाहून चाहते सुद्धा आवक् झालेत. ऐश्वर्या कॅप्शन देत म्हणाली की, 'हा डान्स तिच्या क्रेझीनेसला मॅच करतोय. आमची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे कोणी जज करू नका' .दरम्यान अनेकांनी त्यांच्या व्हिडिओवर कमेंट करत त्यांच्या डान्सचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेक सेलिब्रिटींनी त्याच्या व्हिडिओवर हार्ट इमोजी शेअर करत त्यांच्या डान्सचं कौतूक केलय. .विशेष म्हणजे, सुकन्या मोनेंचा हा हटके अंदाज चाहत्यांना चांगलाच भावला आहे. वयाचा विचार न करता त्यांनी ज्या उत्साहात ट्रेंडिंग गाण्यावर डान्स केला, त्याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे त्यांचा हा व्हिडिओ सध्या नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे..'दृश्यम ३' पाहायचा राहिला? मग टेन्शन नॉट! जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.