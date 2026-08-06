मी मराठी नाही, माझं आडनाव राघवन नाही... सुमीत राघवनने पहिल्यांदाच सांगितलं त्याचं खरं नाव; म्हणाला- आम्ही...

SUMEET RAGHVAN NAME REALITY: टीव्ही, चित्रपट आणि नाटक अशा तिन्ही माध्यमांतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणारा लोकप्रिय मराठी अभिनेता सुमीत राघवन (sumeet raghvan)याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. त्याची 'आणि डॉ. काशिनाथ घाणेकर' या चित्रपटातली श्रीराम लागूंची भूमिका चांगलीच गाजली होती. 'वागले की दुनिया' या हिंदी मालिकेतून त्याने हिंदी प्रेक्षकांच्या मनामध्येही स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सुमीतने त्याच्या नावाबद्दल खुलासा केलाय. आपण मराठी नसून राघवन हे आपलं आडनाव नाही असं तो म्हणालाय. .सुमीतने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'आम्ही दक्षिणेकडचे मराठी आहोत. माझे वडील तमिळ आहेत. आई कर्नाटकची आहे पण मी महाराष्ट्राचा आहे. मी मराठी, हिंदी आणि गुजरातीत काम केलं आहे. पण इथे मला एक स्पष्ट करायचं आहे की राघवन हे माझं आडनाव नाहीये. राघवन हे माझ्या वडिलांचं नाव आहे. आमच्यामध्ये आडनाव नसतं. वडिलांचं नाव हे माझं आडनाव पण, माझी मुलं किंवा चिन्मयी ते राघवन नाही लावणार. ते सुमीत लावतात.' .तो पुढे म्हणाला, 'चिन्मयी सुमीत, नीरज सुमीत पण बरेच जण काय करतात की चिन्मयी सुमीत राघवन करतात किंवा चिन्मयी राघवन करतात पण तसं नाहीये ते. त्यामुळे आता जर कोणी चिन्मयी राघवन म्हटलं तर आम्ही लक्ष देणार नाही.' सुमितने सांगितलं की त्याची मातृभाषा मराठी नाही. मात्र सुमीतचं मराठी ऐकून कुणालाही हेवा वाटेल इतकं सुंदर आणि योग्य मराठी तो बोलतो. हेच त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या बाबतीत लागू होतं. सुमीत सध्या 'ही दोस्ती तुटायची नाय' या नाटकात काम करताना दिसतोय. .ती सगळ्यांसमोर पाणउतारा करायची... अशोक शिंदेनी सांगितलं सेटवर कशा वागायच्या अलका कुबल; पहाटे साडे पाचला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.